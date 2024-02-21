Борисов рассказал, как будет привлекаться в космические проекты частный капитал

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
По словам Борисова, многоспутниковые направления в мире обычно находятся в ведении частного капитала. Однако в РФ для этого нет соответствующих рыночных условий. В законе о космосе от 1993 года говорится, что «космические услуги» в нашей стране бесплатны. Говоря проще, бизнес не видит выгоды при огромных затратах на космические проекты.
Сейчас ведутся работы по внедрению рыночных механизмов. Более того, соответствующий закон уже прошел в Госдуме в первом чтении. Есть ожидания, что работать он начнёт уже со следующего года.
Следует отметить, что за «Роскосмосом» останется функция запуска всех космических аппаратов.
Также Юрий Борисов затронул другие важные темы:
— сколько в России разрабатывается многоразовых ракет;
— почему в России пока невозможно появление компании, аналогичной SpaceX;
— сколько платят работникам космической отрасли;
— каких технологий не хватает российской космической индустрии;
— что осталось от сотрудничества с Западом и как мы работаем с Китаем.
Детали — в материале prokosmos.ru.