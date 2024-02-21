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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Борисов рассказал, как будет привлекаться в космические проекты частный капитал

Борисов рассказал, как будет привлекаться в космические проекты частный капитал

21 февраля 2024, 13:31
Фото: Pro Космос
Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что по инициативе вице-премьера Андрея Белоусова в прошлом году велись обсуждения по поводу привлечения бизнеса в космическую сферу.

По словам Борисова, многоспутниковые направления в мире обычно находятся в ведении частного капитала. Однако в РФ для этого нет соответствующих рыночных условий. В законе о космосе от 1993 года говорится, что «космические услуги» в нашей стране бесплатны. Говоря проще, бизнес не видит выгоды при огромных затратах на космические проекты.

Сейчас ведутся работы по внедрению рыночных механизмов. Более того, соответствующий закон уже прошел в Госдуме в первом чтении. Есть ожидания, что работать он начнёт уже со следующего года.

Следует отметить, что за «Роскосмосом» останется функция запуска всех космических аппаратов.

Также Юрий Борисов затронул другие важные темы:

— сколько в России разрабатывается многоразовых ракет;

— почему в России пока невозможно появление компании, аналогичной SpaceX;

— сколько платят работникам космической отрасли;

— каких технологий не хватает российской космической индустрии;

— что осталось от сотрудничества с Западом и как мы работаем с Китаем.

Детали — в материале prokosmos.ru.

#Общество
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