Борисов рассказал, как будет привлекаться в космические проекты частный капитал

По словам Борисова, многоспутниковые направления в мире обычно находятся в ведении частного капитала. Однако в РФ для этого нет соответствующих рыночных условий. В законе о космосе от 1993 года говорится, что «космические услуги» в нашей стране бесплатны. Говоря проще, бизнес не видит выгоды при огромных затратах на космические проекты.