Боец из Иглинского района Башкирии не дожил до 30, погибнув на СВО

По информации районной газеты «Иглинские вести», Рахим Биктимиров родился в городе Караганда в Казахстана 19 мая 1994 года. В 2010 году парень поступил в Карагандинский многопрофильный гуманитарно-технический колледж, где отучился на технолога по переработке нефти и газа. Отработав с 2014 по 2016 годы в родном городе, переехал в Республику Башкортостан.