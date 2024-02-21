Боец из Иглинского района Башкирии не дожил до 30, погибнув на СВО

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В селе Иглино 21 февраля попрощались с Рахимом Биктимировым, погибшим на СВО. Об этом сообщили в администрации Иглинского района.
По информации районной газеты «Иглинские вести», Рахим Биктимиров родился в городе Караганда в Казахстана 19 мая 1994 года. В 2010 году парень поступил в Карагандинский многопрофильный гуманитарно-технический колледж, где отучился на технолога по переработке нефти и газа. Отработав с 2014 по 2016 годы в родном городе, переехал в Республику Башкортостан.
В нашей республике он трудился кровельщиком в строительной фирме. Зимой 2019 года попал на срочную военную службу. В 2021 году стал механиком спутниковой связи 90-й танковой Витебско-Новгородской дивизии ЦВО в г. Чебаркуль в Челябинской области. Зимой 2021 года добровольно вступил в вооружённые формирования ЛНР.
Летом 2023 года Рахим Биктимиров оказался в рядах 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал» штурмовых общевойсковых бригад. Указом президента России его наградили Георгиевским крестом IV степени.
Рахим Биктимиров погиб 30 января 2024 года. У него остались жена и два ребёнка. Боец посмертно удостоен ордена «Мужества».