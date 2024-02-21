Банда «золотого гаишника» отправится под суд в Башкирии

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Updated Сегодня, 09:47
Прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД и семи его коллег. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, получении должностным лицом взятки в составе организованной группы в значительном размере, мелком взяточничестве и превышении должностных полномочий.
По версии следствия, руководитель МРЭО создал сообщество, в которое в различное время вовлекал подчиненных сотрудников отдела.
В период с 2014 года по 2020 год соучастники оказывали содействие гражданам при сдаче экзаменов на право управления авто без фактической проверки уровня знаний и навыков вождения. За это они получали денежные вознаграждения, размер которых варьировался от 4,5 тыс. рублей до 54 тыс. рублей. Отмечается, что на протяжении всего указанного периода злоумышленники действовали в строго установленной иерархии и по заранее разработанной схеме.
Деньги они получали через посредников из числа сотрудников автошкол и близких знакомых. Часто в этих целях использовались банковские счета родственников участников мошеннической схемы. Всего установлено 55 таких фактов. Общая сумма незаконных вознаграждений составила порядка 1,3 млн рублей.
Уголовное дело направят в Орджоникидзевский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
Также при проведении надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры выявили, что руководитель МРЭО и его заместитель приобретали дорогостоящее имущество. Причем источник их дохода не был подтвержден.
В связи с этим ведомство направило иски в суды об обращении в доход государства их имущества и денежных средств, чья сумма превысила 46 млн рублей. иски были удовлетворены.
Подчеркивается, что в рамках взаимодействии прокуратуры республики с другими государственными органами в федеральную казну переданы семь объектов недвижимости и транспортных средств.