Банда «золотого гаишника» отправится под суд в Башкирии

В период с 2014 года по 2020 год соучастники оказывали содействие гражданам при сдаче экзаменов на право управления авто без фактической проверки уровня знаний и навыков вождения. За это они получали денежные вознаграждения, размер которых варьировался от 4,5 тыс. рублей до 54 тыс. рублей. Отмечается, что на протяжении всего указанного периода злоумышленники действовали в строго установленной иерархии и по заранее разработанной схеме.