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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

В Башкирии на скамью подсудимых отправятся «золотой гаишник» и его сообщники

Банда «золотого гаишника» отправится под суд в Башкирии

21 февраля 2024, 09:43
Фото: 1MI

В Башкирии на скамью подсудимых отправятся «золотой гаишник» и его сообщники

К уголовной ответственности также были привлечены посредники и граждане, дававшие взятки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД и семи его коллег. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, получении должностным лицом взятки в составе организованной группы в значительном размере, мелком взяточничестве и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, руководитель МРЭО создал сообщество, в которое в различное время вовлекал подчиненных сотрудников отдела.

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В период с 2014 года по 2020 год соучастники оказывали содействие гражданам при сдаче экзаменов на право управления авто без фактической проверки уровня знаний и навыков вождения. За это они получали денежные вознаграждения, размер которых варьировался от 4,5 тыс. рублей до 54 тыс. рублей. Отмечается, что на протяжении всего указанного периода злоумышленники действовали в строго установленной иерархии и по заранее разработанной схеме.

Деньги они получали через посредников из числа сотрудников автошкол и близких знакомых. Часто в этих целях использовались банковские счета родственников участников мошеннической схемы. Всего установлено 55 таких фактов. Общая сумма незаконных вознаграждений составила порядка 1,3 млн рублей.

Уголовное дело направят в Орджоникидзевский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Также при проведении надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры выявили, что руководитель МРЭО и его заместитель приобретали дорогостоящее имущество. Причем источник их дохода не был подтвержден.

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В связи с этим ведомство направило иски в суды об обращении в доход государства их имущества и денежных средств, чья сумма превысила 46 млн рублей. иски были удовлетворены.

Подчеркивается, что в рамках взаимодействии прокуратуры республики с другими государственными органами в федеральную казну переданы семь объектов недвижимости и транспортных средств.

#Общество#Город#Мошенничество#ГИБДД#Прокуратура Башкирии#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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