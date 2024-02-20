Жители Уфы смогут отправиться во Владикавказ

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:52
Перелеты из Уфы во Владикавказ возобновятся с 4 марта. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам в 08.10 по местному времени. Воздушное судно — Embraer 190 вместимостью 110 кресел.
Продолжительность перелета составит порядка трех часов.
Напомним, ранее рейс из Уфы до Хургады задержали почти на сутки. Рейс FV-5573 должен был состояться в 19:10 по местному времени ещё в субботу, 18 февраля, однако вылет отложили до вечера воскресенья.