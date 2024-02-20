mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Авиарейсы из Уфы во Владикавказ возобновятся с 4 марта

Жители Уфы смогут отправиться во Владикавказ

20 февраля 2024, 09:49
Фото: 1MI

Авиарейсы из Уфы во Владикавказ возобновятся с 4 марта

Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Уфы.

Перелеты из Уфы во Владикавказ возобновятся с 4 марта. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам в 08.10 по местному времени. Воздушное судно — Embraer 190 вместимостью 110 кресел.

Продолжительность перелета составит порядка трех часов.

Напомним, ранее рейс из Уфы до Хургады задержали почти на сутки. Рейс FV-5573 должен был состояться в 19:10 по местному времени ещё в субботу, 18 февраля, однако вылет отложили до вечера воскресенья.

#Город#Уфа#Аэропорт#Самолеты#Новости Башкирии#Авиация#Азамат Нухов#Авиарейс
Подпишитесь
Как в Уфе отметят День защитника Отечества
Сегодня, 06:30
Сотрудник службы весового контроля незаконно обогатился почти на 900 тысяч рублей
Сегодня, 05:03
Радий Хабиров посетил новую больницу в Уфе
Сегодня, 06:02
Минтранс Башкирии озвучил стоимость проезда по «Восточному выезду»
Вчера, 15:01
Несколько тысяч литров дизельного топливо разлилось по дороге в Башкирии
Сегодня, 03:12
ЖК «Зорге. Премьер»: здоровье и комфорт в любое время года
15 февраля, 10:47