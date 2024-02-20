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Жительница Башкирии пожаловалась на нерасчищенные от снега дороги

Жители деревни в Башкирии остались без больницы и магазина

20 февраля 2024, 05:40
Фото: 1MI

Жительница Башкирии пожаловалась на нерасчищенные от снега дороги

Жалоба появилась в секции комментариев под постом главы Башкирии в соцсетях.

Жительница Башкирии обратилась к Радию Хабирову с просьбой расчистить дорогу в Бураевском районе. По словам Айсылу Г., дорогу в деревнях Новомустафино и Сульзибаш не расчищали от снега уже более 20 дней.

Из-за нерасчищенной дороги люди оказались отрезаны от соседних районов и магазина. Местные жители, как отмечает женщина, обращались с Азяковский сельсовет, однако на просьбы там не отреагировали.

— Односельчане не могут выехать в соседний район в больницу на работу просто за продуктами, продуктового магазина в деревне нет. Не можем к родителям даже поехать дорога не чищена совсем не проехать, — рассказывает Айсылу.

На комментарий отреагировал представитель ЦУР, пообещавший запросить информацию по уборке снега на указанных участках в администрации Бураевского района и предоставить ответ до среды, 21 февраля.

Жители Башкирии неоднократно жаловались на уборку снега и ранее, в связи с чем чиновники предложили им самостоятельно выйти на улицы и расчистить их от сугробов. Также ранее в Уфе из-за нерасчищенных дорог оказался недоступен проезд к больнице №21, из-за чего временно изменили маршрут следования двух автобусных маршрутов.

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#Общество#Снег#Новости Башкирии#Снегоуборочная техника#Азамат Нухов#ЦУР Башкирии
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