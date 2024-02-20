Жители деревни в Башкирии остались без больницы и магазина

Жители Башкирии неоднократно жаловались на уборку снега и ранее, в связи с чем чиновники предложили им самостоятельно выйти на улицы и расчистить их от сугробов. Также ранее в Уфе из-за нерасчищенных дорог оказался недоступен проезд к больнице №21, из-за чего временно изменили маршрут следования двух автобусных маршрутов.