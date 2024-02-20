В уфимском пригороде Нагаево при поддержке «Башнефти» открылась новая поликлиника

В селе Верхнеяркеево Илишевского района при поддержке башкирских нефтяников построен медицинский комплекс на 500 посещений в день. Это существенно повысило качество и расширило спектр предоставляемых медуслуг. В уфимском микрорайоне «Южный» был реконструирован и капитально отремонтирован филиал детской поликлиники №2, рассчитанный на 250 посещений в день. До реконструкции родителям приходилось обращаться в медицинские учреждения, расположенные в других районах города, что создавало большие неудобства. Новый ФАП, оборудованный современной медтехникой, был открыт в селе Старые Турбаслы. Здесь обслуживают около 2000 жителей из соседних населенных пунктов. Для жителей двух сел Дуванского района были открыты современные поликлиники модульного типа. В селе Петровское Ишимбайского района после капитального ремонта заработала сельская участковая больница. Медучреждение обслуживает около 5000 человек, проживающих в девяти ближайших населенных пунктах.