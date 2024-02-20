В уфимском пригороде Нагаево при поддержке «Башнефти» открылась новая поликлиника

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Поликлиника сможет ежедневно принимать 320 жителей и рассчитана на обслуживание 12 тысяч человек из трех близлежащих населенных пунктов — Нагаево, Жилино и Зинино.
По словам министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина, поликлиника оснащена всем необходимым оборудованием для обследования и оказания первичной медицинской помощи взрослым и детям, в том числе младенцам. Новое трехэтажное здание площадью более 4,8 тыс. квадратных метров состоит из двух блоков. В них размещаются отделения детской поликлиники № 5 и городской клинической больницы № 21. Здесь оборудованы современные физиотерапевтические кабинеты и дневной стационар.
Всего здесь принимают специалисты 12 направлений. Кроме терапевтов ведут приём хирург, невролог, офтальмолог и отоларинголог. В составе поликлиники также работает женская консультация, где пациенток принимают опытные акушеры-гинекологи. Медучреждение работает 12 часов в сутки в две смены.
Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил поликлинику, пообщался с главврачом уфимской городской клинической больницы № 21 Радиком Надыргуловым и медицинскими специалистами. По словам руководителя республики, поликлиника стала долгожданным объектом в Нагаево, поскольку поселки вокруг Уфы разрастаются очень быстро.
— Компания «Башнефть» является крупнейшим налогоплательщиком в республике Башкортостан, эта поликлиника полностью построена за благотворительные средства «Башнефти». Помимо того, что республика получает прибыль за счет своей доли и налоговые отчисления, еще регулярно получает благотворительную помощь. Недавно в Октябрьском завершили строительство шикарного ледового дворца, здесь запустили поликлинику, в Дюртюлях начинаем строить ледовый дворец, в Благовещенске — больницу. Все это при поддержке «Башнефти». Огромное спасибо компании!
Радий Хабиров также отметил, что за два последних года были сданы в эксплуатацию «десятки крупных объектов здравоохранения», что касается объектов здравоохранения — предстоит построить ещё шесть поликлиник в регионе.
— Это действительно значимое событие — жители Нагаево давно ждали, когда здесь появится поликлиника. Поликлиника позволяет принимать и малышей, и взрослых, есть и женская консультация — у них отдельные входные группы, отдельные регистратуры, гардеробные, есть разделение потоков посетителей для комфортного посещения поликлиники. В настоящий момент у нас около 6 тысяч человек прикреплены к этой поликлинике — по мере увеличения этого объема мы будем расширять спектр услуг, — отметил главврач ГКБ №21 Радик Надыргулов.
— Чтобы попасть на прием к врачу, нам приходилось ездить в город — у меня трое маленьких детей, и с ними так далеко ездить тяжело. Рада, что в Нагаево появилась поликлиника, теперь будем ходить сюда — это очень удобно. Уверена, это поможет многим местным жителям — здесь проживает немало семей с детьми, село разрастается, и вопрос поликлиники, которая работала бы конкретно в Нагаево, назревал давно, — поделилась местная жительница Гузалия Рамаева.
Напомним, за последние пять лет в Башкирии при поддержке Компании построено и реконструировано более 45 медицинских объектов. Так, в Уфе успешно работает нейростудия, открытая на базе центра абилитации «Любимый малыш». Центр помогает в организации комплексного лечения детей из групп риска, попавших после рождения в отделения реанимации и интенсивной терапии. Лечение в центре направлено на предотвращение развития различных патологий и инвалидности.
В селе Верхнеяркеево Илишевского района при поддержке башкирских нефтяников построен медицинский комплекс на 500 посещений в день. Это существенно повысило качество и расширило спектр предоставляемых медуслуг. В уфимском микрорайоне «Южный» был реконструирован и капитально отремонтирован филиал детской поликлиники №2, рассчитанный на 250 посещений в день. До реконструкции родителям приходилось обращаться в медицинские учреждения, расположенные в других районах города, что создавало большие неудобства. Новый ФАП, оборудованный современной медтехникой, был открыт в селе Старые Турбаслы. Здесь обслуживают около 2000 жителей из соседних населенных пунктов. Для жителей двух сел Дуванского района были открыты современные поликлиники модульного типа. В селе Петровское Ишимбайского района после капитального ремонта заработала сельская участковая больница. Медучреждение обслуживает около 5000 человек, проживающих в девяти ближайших населенных пунктах.
Напомним, АНК «Башнефть» одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее деятельность по добыче и переработке нефти и газа. В рамках Соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и ПАО «НК „Роснефть“ были реализованы проекты по строительству и реконструкции социальных, спортивных объектов, системы водоснабжения и водоотведения, благоустройству парков, скверов, дорог в районах и городах, что значительно улучшило уровень социальной обеспеченности жителей Республики. За последние пять лет башкирские нефтяники профинансировали строительство и реконструкцию более 300 социально значимых объектов.