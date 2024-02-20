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Posted Сегодня, 16:15

Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

В Башкирии перепели популярную в соцсетях песню

В Башкирии создали кавер Italo disco

20 февраля 2024, 16:15
Фото: Скриншот соцсетей

В Башкирии перепели популярную в соцсетях песню

В Башкирии перепели известную в соцсетях песню Italo disco. Кавер «Башкирский диско» записали коуч Рустем Гилязов, автор слов Анастасия Ганюшкина и создатель студии фитнеса и танца Александра Садыкова.

Ролик с их творением опубликован в соцсетях. Сами исполнители являются жителями Белебея, а записывали видео в караоке-баре. Ранее грузинская перепевка трека Georgian Disco стала трендом в соцсетях.

«Ты ищешь счастье за бугром. Отдыхаешь за границей», — так начинается трек.

В «Башкирском диско» поют о том, как некоторые граждане забывают свою родину. После этого перечисляются «прелести» Башкирии в виде кумыса и меда, баурсака и кыстыбый, чак-чака и баурсака.

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#Культура#Башкирия#Уфа#Марина Шорина
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