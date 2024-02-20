В Башкирии создали кавер Italo disco

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Ролик с их творением опубликован в соцсетях. Сами исполнители являются жителями Белебея, а записывали видео в караоке-баре. Ранее грузинская перепевка трека Georgian Disco стала трендом в соцсетях.
«Ты ищешь счастье за бугром. Отдыхаешь за границей», — так начинается трек.
В «Башкирском диско» поют о том, как некоторые граждане забывают свою родину. После этого перечисляются «прелести» Башкирии в виде кумыса и меда, баурсака и кыстыбый, чак-чака и баурсака.