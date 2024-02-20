Уфимцам придется дольше ждать автобус из-за ремонта

Микрорайон Кузнецовский затон снова столкнулся с проблемами с общественным транспортом. Накануне причиной для этого был прорыв на Колгуевской, а сегодня обстановка ухудшилась из-за ремонта дороги. Работы ведутся на улице Геологов.