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Posted 20 февраля 2024, 14:13

Published 20 февраля 2024, 14:13

Modified 20 февраля 2024, 14:15

Updated 20 февраля 2024, 14:15

Уфимцам придется дольше ждать автобус из-за ремонта

20 февраля 2024, 14:13
В Уфе местных жителей предупредили о задержках автобусов из центра. Горожане дольше ждут маршрут №13. Об этом предупредили в ГУП «Башавтотранс» РБ.

Микрорайон Кузнецовский затон снова столкнулся с проблемами с общественным транспортом. Накануне причиной для этого был прорыв на Колгуевской, а сегодня обстановка ухудшилась из-за ремонта дороги. Работы ведутся на улице Геологов.

Отметим, что уфимцы за зиму жаловались на общественный транспорт по самым разным поводам. Так, в дни обильного снегопада пассажиры едва могли протиснуться в салон автобусов, а недавно нормальному проезду воспрепятствовала скользкая дорога.

На юге Уфы образовалась многокилометровая пробка
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#Уфа#Ремонт дорог#Автобус#Пробки
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