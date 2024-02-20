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Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

Уфимец в трусах пытался избавиться от матери

Уфимец в трусах пытался избавиться от матери

20 февраля 2024, 15:40
Фото: 1MI
В Уфе мужчина, который мог употреблять запрещенные вещества, протащил мать по лестнице. Также он душил соседку в лифте. Все происходило, когда злоумышленник был в одних трусах.

Визит сына в гости для уфимцев завершился вызовом скорой помощи, получением ушибов и травм. Неадекватный гражданин набросился на отца и начал душить его, а маму он протащил по лестнице.

Неизвестно, что спровоцировало такое поведение. Действия дебошира засняли камеры наблюдения в подъезде. От рук мужчина пострадала и пожилая соседка, которую он схватил в лифте и начал душить.

Жители считают, что мужчина мог быть в состоянии опьянения. Они вызвали полицию и «скорую», которая и забрала злоумышленника. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

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#Происшествия#Уфа#Драка#Нападение#Марина Шорина
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