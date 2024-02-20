Уфимец в трусах пытался избавиться от матери

В Уфе мужчина, который мог употреблять запрещенные вещества, протащил мать по лестнице. Также он душил соседку в лифте. Все происходило, когда злоумышленник был в одних трусах.

Визит сына в гости для уфимцев завершился вызовом скорой помощи, получением ушибов и травм. Неадекватный гражданин набросился на отца и начал душить его, а маму он протащил по лестнице. Неизвестно, что спровоцировало такое поведение. Действия дебошира засняли камеры наблюдения в подъезде. От рук мужчина пострадала и пожилая соседка, которую он схватил в лифте и начал душить. Жители считают, что мужчина мог быть в состоянии опьянения. Они вызвали полицию и «скорую», которая и забрала злоумышленника. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.



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