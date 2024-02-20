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Published Сегодня, 15:58

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Уфимец ищет инвесторов для производства инвалидных колясок

Уфимец ищет инвесторов для производства инвалидных колясок

20 февраля 2024, 15:58
Фото: 1MI
Молодой житель Уфы Ильгиз Фазлыев смастерил средство передвижения для маломобильных граждан. Он перепробовал множество колясок, но все они сильно ограничивали его.

Молодой человек с диагнозом ДЦП неоднократно менял устройства для передвижения. Его терпения хватило до «эпичного» случая: вновь купленная мужчиной коляска в очередной раз сломалась. При этом случилось все прямо на ходу — у него отвалилось колесо.

«Я был в шоке, потому что на ней я проездил всего неделю», — сообщил мужчина порталу «Вся Уфа».

Тогда Ильгиз, программист по профессии, разработал багги-вездеход. Пока что он дорабатывает свою идею и вносит коррективы в транспортное средстве. Мужчина планирует снабдить его сиденьем, чтобы взбираться на коляску без посторонней помощи.

Фазлыев рассчитывает найти инвесторов для своей идеи. Он считает, что проект найдет отголосок и у других граждан, а в регионе появится серийное производство.

Ранее мремьер-министр Башкирии Андрей Назаров объявил, что в этом году власти обратят особое внимание на заботу о людях с ограниченными возможностями. В плане 150 различных мероприятий, финансирование некоторых из них выросло почти в пять раз.

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#Общество#Уфа#Инвалиды#Проект#Марина Шорина
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