Уфимец ищет инвесторов для производства инвалидных колясок

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Молодой человек с диагнозом ДЦП неоднократно менял устройства для передвижения. Его терпения хватило до «эпичного» случая: вновь купленная мужчиной коляска в очередной раз сломалась. При этом случилось все прямо на ходу — у него отвалилось колесо.
«Я был в шоке, потому что на ней я проездил всего неделю», — сообщил мужчина порталу «Вся Уфа».
Тогда Ильгиз, программист по профессии, разработал багги-вездеход. Пока что он дорабатывает свою идею и вносит коррективы в транспортное средстве. Мужчина планирует снабдить его сиденьем, чтобы взбираться на коляску без посторонней помощи.
Фазлыев рассчитывает найти инвесторов для своей идеи. Он считает, что проект найдет отголосок и у других граждан, а в регионе появится серийное производство.
Ранее мремьер-министр Башкирии Андрей Назаров объявил, что в этом году власти обратят особое внимание на заботу о людях с ограниченными возможностями. В плане 150 различных мероприятий, финансирование некоторых из них выросло почти в пять раз.