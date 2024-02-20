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В Башкирии за взятки под суд отправится сотрудник службы весового контроля

Сотрудник службы весового контроля незаконно обогатился почти на 900 тысяч рублей

20 февраля 2024, 05:03
Фото: 1MI

В Башкирии за взятки под суд отправится сотрудник службы весового контроля

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного специалиста ГКУ РБ «Центр организации дорожного движения»

Сотрудник службы весового контроля обвиняется в совершении 15 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, злоумышленник в составе организованной группы со своими коллегами вел нелегальную деятельность на территории Баймака с 2017 по 2021 год. В указанный период он регулярно получал лично и через посредников взятки от индивидуальных предпринимателей и представителей коммерческих организаций за пропуск большегрузного транспорта без проведения инструментального и визуального контроля.

Размер взяток варьировался от 10,5 тыс. рублей и до 400 тыс. рублей. Общая сумма незаконных вознаграждений составила почти 890 тыс. рублей.

Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступлений.

Ранее судами республики к уголовной ответственности привлечены посредники и взяткодатели. Также три фирмы получили штрафы по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Уголовное дело будет направлено в Баймакский районный суд для рассмотрения по существу.

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