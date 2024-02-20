Сотрудник службы весового контроля незаконно обогатился почти на 900 тысяч рублей

По версии следствия, злоумышленник в составе организованной группы со своими коллегами вел нелегальную деятельность на территории Баймака с 2017 по 2021 год. В указанный период он регулярно получал лично и через посредников взятки от индивидуальных предпринимателей и представителей коммерческих организаций за пропуск большегрузного транспорта без проведения инструментального и визуального контроля.