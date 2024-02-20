Сотрудник службы весового контроля незаконно обогатился почти на 900 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Сотрудник службы весового контроля обвиняется в совершении 15 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, злоумышленник в составе организованной группы со своими коллегами вел нелегальную деятельность на территории Баймака с 2017 по 2021 год. В указанный период он регулярно получал лично и через посредников взятки от индивидуальных предпринимателей и представителей коммерческих организаций за пропуск большегрузного транспорта без проведения инструментального и визуального контроля.
Размер взяток варьировался от 10,5 тыс. рублей и до 400 тыс. рублей. Общая сумма незаконных вознаграждений составила почти 890 тыс. рублей.
Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступлений.
Ранее судами республики к уголовной ответственности привлечены посредники и взяткодатели. Также три фирмы получили штрафы по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
Уголовное дело будет направлено в Баймакский районный суд для рассмотрения по существу.