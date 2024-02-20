mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:08

Published Сегодня, 19:08

Modified Сегодня, 19:09

Updated Сегодня, 19:09

Родом из детства: психолог объяснил, почему развивается денежная зависимость

Родом из детства: психолог объяснил, почему развивается денежная зависимость

20 февраля 2024, 19:08
Фото: Изображение Midjourney
По словам психолога Ильи Гуцалюка, чрезмерное пристрастие к участию в лотереях и другие признаки патологической зависимости от денег могут свидетельствовать о том, что детство человека прошло в бедности.

Согласно мнению специалиста, дети, семьи которых испытывали нужду и могли закрывать лишь свои базовые потребности, могут решить, что с ними такого больше не будет. Впоследствии человек готов на все во имя осуществления данного замысла.

В беседе с представителями mosregtoday.ru эксперт отметил, что в ряде случаев это стремление принимает нездоровую форму, жажда денег трансформируется в деструктивную зависимость, схожую с алкоголизмом и наркоманией.

Психолог подчеркнул, что зачастую человек просто пытается отыскать легкие деньги.

Не желая работать, он ввязывается в азартные игры, финансовые пирамиды и лотереи, много берет в долг. От происходящего обычно страдает вся семья. Являясь частью некоей системы, человек должен закрывать и некие потребности данной системы.

«Если же человек много берет, но мало дает, отношение к нему соответствующее», — резюмировал эксперт.

Подпишитесь
МЧС раскрыло подробности ДТП с поездом и скорой помощью
Сегодня, 17:09
Психолог прокомментировала просмотр порнографии водителем автобуса в Уфе
Сегодня, 13:23
Уфимец в трусах пытался избавиться от матери
Сегодня, 15:40
В Башкирии создали кавер Italo disco
Сегодня, 16:15
Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с поездом
Сегодня, 17:20
ЖК «Зорге. Премьер»: здоровье и комфорт в любое время года
15 февраля, 10:47