Родом из детства: психолог объяснил, почему развивается денежная зависимость

Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
Согласно мнению специалиста, дети, семьи которых испытывали нужду и могли закрывать лишь свои базовые потребности, могут решить, что с ними такого больше не будет. Впоследствии человек готов на все во имя осуществления данного замысла.
В беседе с представителями mosregtoday.ru эксперт отметил, что в ряде случаев это стремление принимает нездоровую форму, жажда денег трансформируется в деструктивную зависимость, схожую с алкоголизмом и наркоманией.
Психолог подчеркнул, что зачастую человек просто пытается отыскать легкие деньги.
Не желая работать, он ввязывается в азартные игры, финансовые пирамиды и лотереи, много берет в долг. От происходящего обычно страдает вся семья. Являясь частью некоей системы, человек должен закрывать и некие потребности данной системы.
«Если же человек много берет, но мало дает, отношение к нему соответствующее», — резюмировал эксперт.