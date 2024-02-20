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Published Сегодня, 13:23

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Психолог прокомментировала просмотр порнографии водителем автобуса в Уфе

Психолог прокомментировала просмотр порнографии водителем автобуса в Уфе

20 февраля 2024, 13:23
Фото: 1MI
Уфимский психолог Алиса Курамшина прокомментировала поведение водителя, который смотрел за рулем видеоролик порнографического характера. За мнением к ней обратился корреспондент Mkset.

Собеседница редакции заметила, что привычка смотреть видео за рулем распространяется все шире. Она касается не только управляющих общественным транспортом, но и перевозчиков в такси.

Что смотрит водитель, безусловно, тоже очень важно, считает Курамшина. Если такой контент может целиком и полностью захватить внимание, вызвать сильные эмоции, то это сильно снижает уровень концентрации на действительно важных вещах — на ситуации на дороге.

«И пусть водители оправдывают свою дурную привычку тем, что они просто слушают или смотрят только в паузах. И то, и другое значительно повышает потенциальную опасность дорожного движения», — заключила эксперт.

Ранее в Стерлитамаке водитель автобуса смотрел порно прямо за рулём. На экране телефона было видео с обнаженной женской грудью.

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#Общество#Эксклюзив#Уфа#Автобус#Психология#Водитель#Марина Шорина
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