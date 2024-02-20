Психолог прокомментировала просмотр порнографии водителем автобуса в Уфе

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Собеседница редакции заметила, что привычка смотреть видео за рулем распространяется все шире. Она касается не только управляющих общественным транспортом, но и перевозчиков в такси.
Что смотрит водитель, безусловно, тоже очень важно, считает Курамшина. Если такой контент может целиком и полностью захватить внимание, вызвать сильные эмоции, то это сильно снижает уровень концентрации на действительно важных вещах — на ситуации на дороге.
«И пусть водители оправдывают свою дурную привычку тем, что они просто слушают или смотрят только в паузах. И то, и другое значительно повышает потенциальную опасность дорожного движения», — заключила эксперт.
Ранее в Стерлитамаке водитель автобуса смотрел порно прямо за рулём. На экране телефона было видео с обнаженной женской грудью.