Косуля не пережила встречу с машиной в Уфе

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Все случилось при повороте на микрорайон Дема с остановки «Школьная». Дежурные обратились в центр, после чего его специалисты отправились на место. К точке, где случилось ДТП, они прибыли через 35 минут, ведь нужно было преодолеть путь от села Осоргино.
Отмечается, что спасти животное не удалось. На месте первыми оказались сотрудники ГИБДД, но даже при них уже был труп. Его пришлось убрать с дороги после составления схемы. Косулю после забрали.
Ранее жительница Башкирии сбила собаку и получила за это штраф. Ей пришлось заплатить лишь тысячу рублей. Инцидент с иномаркой произошел в декабре прошлого года в Ишимбае.