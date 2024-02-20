Косуля не пережила встречу с машиной в Уфе

Все случилось при повороте на микрорайон Дема с остановки «Школьная». Дежурные обратились в центр, после чего его специалисты отправились на место. К точке, где случилось ДТП, они прибыли через 35 минут, ведь нужно было преодолеть путь от села Осоргино.