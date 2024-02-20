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Косуля не пережила встречу с машиной в Уфе

Косуля не пережила встречу с машиной в Уфе

20 февраля 2024, 14:40
Фото: 1MI
В Демском районе Уфы сбили насмерть косулю. Об этом сообщили в Telegram-канале центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Все случилось при повороте на микрорайон Дема с остановки «Школьная». Дежурные обратились в центр, после чего его специалисты отправились на место. К точке, где случилось ДТП, они прибыли через 35 минут, ведь нужно было преодолеть путь от села Осоргино.

Отмечается, что спасти животное не удалось. На месте первыми оказались сотрудники ГИБДД, но даже при них уже был труп. Его пришлось убрать с дороги после составления схемы. Косулю после забрали.

Ранее жительница Башкирии сбила собаку и получила за это штраф. Ей пришлось заплатить лишь тысячу рублей. Инцидент с иномаркой произошел в декабре прошлого года в Ишимбае.

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#Происшествия#Уфа#ДТП#Смерть#Дикое животное#Марина Шорина
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