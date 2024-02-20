Как в Уфе отметят День защитника Отечества

Торжественные мероприятия запланированы также и в непосредственный день праздника. В пятницу, 23 февраля, пройдет возложение цветов к Вечному огню у Мемориального комплекса в парке Победы и к памятнику генералу Шаймуратову на Советской площади. Отмечается, что участие в мероприятии примут ветераны боевых действий, руководители органов власти, курсанты вузов, воспитанники кадетских классов, ветеранские организации