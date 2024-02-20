Как в Уфе отметят День защитника Отечества

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Во всех учреждениях образования, молодежной политики, культуры и искусства в течение февраля организованы тематические конкурсы, выставки, викторины, концерты, вечера музыки, лектории, беседы, уроки мужества и встречи с ветеранами боевых действий. Наряду с этим запланировано проведение патриотических акций «Помним своих Героев», «Скажи спасибо лично», «Письмо Героям», «Родные объятия».
На районных площадках пройдут мероприятия для автомобилистов «Защитники Отечества». Акция пройдет в четверг, 22 февраля. Участникам предлагается выстроить машины с включенными фарами и аварийными сигналами в фигуру звезды и цифру 23, букву Z.
Торжественные мероприятия запланированы также и в непосредственный день праздника. В пятницу, 23 февраля, пройдет возложение цветов к Вечному огню у Мемориального комплекса в парке Победы и к памятнику генералу Шаймуратову на Советской площади. Отмечается, что участие в мероприятии примут ветераны боевых действий, руководители органов власти, курсанты вузов, воспитанники кадетских классов, ветеранские организации