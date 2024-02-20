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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

В День защитника отечества в Уфе пройдут торжественные мероприятия

Как в Уфе отметят День защитника Отечества

20 февраля 2024, 06:30
Фото: Администрация Уфы

В День защитника отечества в Уфе пройдут торжественные мероприятия

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. В рамках празднования в столице пройдет ряд официальных, культурно-массовых и спортивных мероприятий, — сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Во всех учреждениях образования, молодежной политики, культуры и искусства в течение февраля организованы тематические конкурсы, выставки, викторины, концерты, вечера музыки, лектории, беседы, уроки мужества и встречи с ветеранами боевых действий. Наряду с этим запланировано проведение патриотических акций «Помним своих Героев», «Скажи спасибо лично», «Письмо Героям», «Родные объятия».

На районных площадках пройдут мероприятия для автомобилистов «Защитники Отечества». Акция пройдет в четверг, 22 февраля. Участникам предлагается выстроить машины с включенными фарами и аварийными сигналами в фигуру звезды и цифру 23, букву Z.

Торжественные мероприятия запланированы также и в непосредственный день праздника. В пятницу, 23 февраля, пройдет возложение цветов к Вечному огню у Мемориального комплекса в парке Победы и к памятнику генералу Шаймуратову на Советской площади. Отмечается, что участие в мероприятии примут ветераны боевых действий, руководители органов власти, курсанты вузов, воспитанники кадетских классов, ветеранские организации

#Общество#Город#Уфа#Администрация Уфы#Праздники#Азамат Нухов#Праздничные мероприятия
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