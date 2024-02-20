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Радий Хабиров дал поручение мэру Агидели

Глава Башкирии назвал условие для расширения особой экономической зоны «Алга»

20 февраля 2024, 10:08
Фото: 1MI

Радий Хабиров дал поручение мэру Агидели

В ходе оперативного совещания в правительстве Радий Хабиров дал мэру Агидели поручение, связанное с расширением особой экономической зоны «Алга».

В настоящий момент к включению в особую экономическую зону «Алга» готовятся 860 гектаров земельных участков в Агидели. В связи с этим власти ведут поиск инвесторов.

Так, глава республики обратился к мэру города Денису Ирназарову, порекомендовав сосредоточиться на поиске системного инвестора для включения территорий в особую экономическую зону.

«До первого июня я жду предложений. Ищите. Отодвиньте какие-то другие задачи, иначе мы никогда ситуацию с места не сдвинем. Если не будет инвестора, Минэк не примет заявку на расширение „Алги“, — заявил Хабиров.
#Общество#Экономика#Город#Новости Башкирии#Агидель#ОЭЗ "Алга"#Азамат Нухов
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