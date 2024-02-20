Глава Башкирии назвал условие для расширения особой экономической зоны «Алга»

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В настоящий момент к включению в особую экономическую зону «Алга» готовятся 860 гектаров земельных участков в Агидели. В связи с этим власти ведут поиск инвесторов.
Так, глава республики обратился к мэру города Денису Ирназарову, порекомендовав сосредоточиться на поиске системного инвестора для включения территорий в особую экономическую зону.
«До первого июня я жду предложений. Ищите. Отодвиньте какие-то другие задачи, иначе мы никогда ситуацию с места не сдвинем. Если не будет инвестора, Минэк не примет заявку на расширение „Алги“, — заявил Хабиров.