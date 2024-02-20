ФОМС: Цифровизация системы ОМС повысит качество услуг для граждан

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
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Updated Сегодня, 15:34
В рамках данного подхода можно обеспечить предоставление услуг населению в цифровом виде и достичь повышения прозрачности и эффективности системы ОМС в целом.
Глава ФОМС отметил, что в 2022 году Федеральный фонд приступил к реализации цифровой трансформации системы ОМС с помощью формирования единого инфопространства, перевода значимой функциональности информационных систем регионов на федеральный уровень, объединения сведений по регионам на базе государственной информационной системы ОМС, пишет ria.ru.
Баланин объяснил, что в результате трансформации уменьшится число информационных потоков между элементами системы, будет достигнута стандартизация протоколов обмена и форматов данных для ее участников, повысится качество и скорость аналитических процессов.
Кроме того, он рассказал о подсистеме, позволяющей на базе анализа данных застрахованных выявлять граждан с аргументированным подозрением на развитие заболеваний системы кровообращения и онкологии. Это позволит улучшить качество мониторинга людей с хроническими недугами за счет единой платформы управления взаимодействия с пациентом. Кроме того, осведомленность населения также будет повышена благодаря подбору персонифицированных рекомендаций по профилактике и раннему выявлению заболеваний.
При помощи ИИ будет проводиться анализ и прогнозирование потребления медпомощи и фармпрепаратов при лечении злокачественных новообразований.
Эксперт отметил, что в ходе формирования единого информационного пространства системы ОМС первой подсистемой стал Федеральный регистр застрахованных, позволивший объединить 85 региональных сегментов. Таким образом, Федеральный фонд перешел на создание электронных полисов ОМС. На сегодняшний день свыше 14 миллионов россиян имеют полисы ОМС исключительно в электронном формате.
Цифровизация ОМС повысит прозрачность и качество работы системы — специалистам будут доступны качественные, глубокие и корректные данные по объемам и стоимости медуслуг, снизятся общие административные затраты, будут внедрены лучшие практики управления и достигнуты гибкость и высокая скорость операционных изменений.