ФОМС: Цифровизация системы ОМС повысит качество услуг для граждан

Кроме того, он рассказал о подсистеме, позволяющей на базе анализа данных застрахованных выявлять граждан с аргументированным подозрением на развитие заболеваний системы кровообращения и онкологии. Это позволит улучшить качество мониторинга людей с хроническими недугами за счет единой платформы управления взаимодействия с пациентом. Кроме того, осведомленность населения также будет повышена благодаря подбору персонифицированных рекомендаций по профилактике и раннему выявлению заболеваний.