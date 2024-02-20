Андрей Турчак: Более 4 тысяч школ отремонтированы по президентской программе

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
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Updated Сегодня, 16:29
За прошлый год было отремонтировано более 2,4 тысячи школ, причем 1,5 тысячи из них получили финансирование из федерального бюджета, а остальные — из региональных источников. В числе регионов с наибольшим количеством школ, прошедших капитальный ремонт в прошлом году, оказались Дагестан, Башкирия, Чечня, Якутия и Забайкалье и другие.
С момента запуска программы президента по ремонту и строительству школ было отремонтировано более четырех тысяч зданий. Планируется, что в 2024 году ремонт будет осуществлен в более тысячи образовательных учреждений, при этом работы на 530 объектах будут завершены уже в следующем году.
Относительно возведения новых школ отмечается, что с 2019 года по программе было открыто 1344 школы на 793 тысячи мест. Годом ранее было введено в эксплуатацию 430 новых школ на 250 тысяч мест.
Согласно заявлениям Сергея Кравцова, до конца текущего года планируется сдать не менее 1,3 тысячи новых зданий. Также отмечается, что за период действия программы было построено 1676 детских садов, за счет чего получилось серьезно сократить дефицит мест.
Андрей Турчак также напомнил, что в мае будет запущен информационный портал «Спутник народной программы», на котором будут представлены данные обо всех школах, участвующих в программе капремонта. Здесь жители смогут оставлять обратную связь и оперативно реагировать на возникающие проблемы.
Программа капремонта школ, реализуемая ЕР и Минпросвещения, входит в народную программу партии и запущена по инициативе президента на съезде партии в 2021 году. В нее вовлечено почти 7,3 тысячи школ. Все этапы работ — от проектирования до сдачи объектов — контролируются родительскими штабами, сообщает официальный сайт партии ER.RU.
«В 2024 году начнут ремонтировать 35 школ, из них шесть планируется сдать уже до конца текущего года. Кроме этого, база образовательных учреждений пополнится еще на пять новых школ, благодаря чему появятся 7765 новых мест. Здесь хотелось бы отдельно отметить объект под рабочим названием „Образовательный комплекс „Уфа-450“, в состав которого входят три школы в Ленинском, Демском и Октябрьском районах города Уфы. Строительство данных объектов началось в 2022-м, планируется, что Уфа получит три новые школы в разных частях города по 1225 ученических мест уже в текущем году. Учитывая, что микрорайоны, где запланированы объекты „Уфы-450“, новые, востребованность в образовательных учреждениях там высокая.
Как строящиеся, так и ремонтируемые объекты будет контролировать «Партийный десант», состоящий из депутатов всех уровней — муниципальных, региональных, федеральных.
Кроме этого, в республике создан региональный штаб депутатского и общественного контроля, в состав которого вхожу я как региональный координатор проекта «Новая школа», министр образования Ильдар Мавлетбердин, представитель общественных родительских комитетов Лида Исаргакова, а также секретари местных отделений партии «Единая Россия» тех муниципальных образований, где строится или ремонтируется школа», — рассказал депутат Госсобрания — Курултая РБ, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Айбулат Хажин.