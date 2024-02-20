Андрей Турчак: Более 4 тысяч школ отремонтированы по президентской программе

«В 2024 году начнут ремонтировать 35 школ, из них шесть планируется сдать уже до конца текущего года. Кроме этого, база образовательных учреждений пополнится еще на пять новых школ, благодаря чему появятся 7765 новых мест. Здесь хотелось бы отдельно отметить объект под рабочим названием „Образовательный комплекс „Уфа-450“, в состав которого входят три школы в Ленинском, Демском и Октябрьском районах города Уфы. Строительство данных объектов началось в 2022-м, планируется, что Уфа получит три новые школы в разных частях города по 1225 ученических мест уже в текущем году. Учитывая, что микрорайоны, где запланированы объекты „Уфы-450“, новые, востребованность в образовательных учреждениях там высокая.