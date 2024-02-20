20-летняя уфимка за два года более 120 раз нарушила правила ПДД

Известно, что девушка получила водительское удостоверение в 2022 году. На сегодняшний день она привлекалась к ответственности более 120 раз, из них 55 раз за «тонировку», 40 — за превышение скорости. Также девушку дважды ловили за управлением транспортным средством без водительского удостоверения — на тот момент она еще не получила.