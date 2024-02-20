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Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

В Уфе 20-летнюю нарушительницу ПДД привлекли к административной ответственности

20-летняя уфимка за два года более 120 раз нарушила правила ПДД

20 февраля 2024, 08:19
Фото: 1MI

В Уфе 20-летнюю нарушительницу ПДД привлекли к административной ответственности

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

В чат-бот ГИБДД прислали видеозапись, на которой видно, как водитель за рулем ВАЗ 2110, резко маневрируя, умышленно пуская автомобиль в занос, двигался по улице 50-летия Октября.

Вскоре сотрудники ГИБДД установили владельца автомобиля. Им оказалась 20-летняя девушка. Отмечается, что девушка безработная, не учится, а также неоднократно нарушала ПДД.

Известно, что девушка получила водительское удостоверение в 2022 году. На сегодняшний день она привлекалась к ответственности более 120 раз, из них 55 раз за «тонировку», 40 — за превышение скорости. Также девушку дважды ловили за управлением транспортным средством без водительского удостоверения — на тот момент она еще не получила.

За нарушение Правил, водителя привлекли к административной ответственности за нарушение правил маневрирования, а также за управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует законным требованиям.

#Происшествия#Город#ДТП#Новости Уфы#Азамат Нухов
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