20-летняя уфимка за два года более 120 раз нарушила правила ПДД

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
В чат-бот ГИБДД прислали видеозапись, на которой видно, как водитель за рулем ВАЗ 2110, резко маневрируя, умышленно пуская автомобиль в занос, двигался по улице 50-летия Октября.
Вскоре сотрудники ГИБДД установили владельца автомобиля. Им оказалась 20-летняя девушка. Отмечается, что девушка безработная, не учится, а также неоднократно нарушала ПДД.
Известно, что девушка получила водительское удостоверение в 2022 году. На сегодняшний день она привлекалась к ответственности более 120 раз, из них 55 раз за «тонировку», 40 — за превышение скорости. Также девушку дважды ловили за управлением транспортным средством без водительского удостоверения — на тот момент она еще не получила.
За нарушение Правил, водителя привлекли к административной ответственности за нарушение правил маневрирования, а также за управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует законным требованиям.