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Наезд на полицейских обернулся уголовным делом для жителя Уфы

«Зря наехал»: в Уфе мужчина предстанет перед судом за наезд на полицейских

19 февраля 2024, 07:40
Фото: 1MI

Наезд на полицейских обернулся уголовным делом для жителя Уфы

Обвиняемому грозит до 10 лет колонии. Он признал свою вину.

Уфимец оказался на скамье подсудимых за наезд на полицейского. Следователи считают, что он совершил преступление по части 2 статьи 318 УК РФ — применение насилия к представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Прокуратура Калининского района утвердила обвинение по уголовному делу по отношению к уфимцу, который на Škoda Yeti наехал на двоих полицейских. Эпизод случился в ноябре 2023 года. Тогда сотрудники полиции подъехали во двор в Калининском районе, потому что выяснили, что там может скрываться гражданин, числящийся в федеральном розыске. Однако мужчина заметил их и отказался выходить из машины, а автомобиль направил на полицейских. Один из них получил травму средней тяжести.

Дело будет рассматривать Калининский районный суд. Обвиняемый признал свою вину.

Преступление по части 2 статьи 318 УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Два года назад условным сроком отделалась жительница Башкирии, «прокатившая» инспектора ППС на капоте.

В Башкирии женщину приговорили к условному сроку за применение насилия к полицейскому
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#Происшествия#Уфа#Полиция#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров#Калининский район
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