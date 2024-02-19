«Зря наехал»: в Уфе мужчина предстанет перед судом за наезд на полицейских

Прокуратура Калининского района утвердила обвинение по уголовному делу по отношению к уфимцу, который на Škoda Yeti наехал на двоих полицейских. Эпизод случился в ноябре 2023 года. Тогда сотрудники полиции подъехали во двор в Калининском районе, потому что выяснили, что там может скрываться гражданин, числящийся в федеральном розыске. Однако мужчина заметил их и отказался выходить из машины, а автомобиль направил на полицейских. Один из них получил травму средней тяжести.