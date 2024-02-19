«Зря наехал»: в Уфе мужчина предстанет перед судом за наезд на полицейских

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
Уфимец оказался на скамье подсудимых за наезд на полицейского. Следователи считают, что он совершил преступление по части 2 статьи 318 УК РФ — применение насилия к представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Прокуратура Калининского района утвердила обвинение по уголовному делу по отношению к уфимцу, который на Škoda Yeti наехал на двоих полицейских. Эпизод случился в ноябре 2023 года. Тогда сотрудники полиции подъехали во двор в Калининском районе, потому что выяснили, что там может скрываться гражданин, числящийся в федеральном розыске. Однако мужчина заметил их и отказался выходить из машины, а автомобиль направил на полицейских. Один из них получил травму средней тяжести.
Дело будет рассматривать Калининский районный суд. Обвиняемый признал свою вину.
Преступление по части 2 статьи 318 УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
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