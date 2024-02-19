Встал поперёк дороги: в Уфе автобус застрял из-за гололёда

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Автобус поднимался вверх по улице Колгуевской в Уфе, но не смог преодолеть подъём. Скользкое дорожное покрытие привело к тому, что машину развернуло поперёк улицы. Тем самым движение по обе стороны оказалось перекрыто.
Напомним, сегодня утром пробками отметился юг Уфы — затор протянулся от Нагаевского шоссе до гипермаркета «Лента» на выезде из Кузнецовского затона.
Предварительной причиной сложного подъёма называется скользкая дорога. Пользователи подмечают, что дорожное покрытие на Колгуевской скользкое, а заснеженная дорога — слишком узкая для беспрепятственного объезда застрявшего автобуса.
Утром «Уфаводоканал» сообщил, что там же — на улице Колгуевской — произошла утечка воды из трубопровода. Корреспонденту Mkset.ru назвали предварительную причину коммунальной аварии.