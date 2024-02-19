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Published Сегодня, 06:05

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Updated Сегодня, 06:07

Автобус не смог преодолеть подъём из-за снега и гололёда в Уфе

Встал поперёк дороги: в Уфе автобус застрял из-за гололёда

19 февраля 2024, 06:05
Фото: 1MI

Автобус не смог преодолеть подъём из-за снега и гололёда в Уфе

Пользователи соцсетей отмечают, что нормальному подъёму воспрепятствовала скользкая дорога.

Автобус поднимался вверх по улице Колгуевской в Уфе, но не смог преодолеть подъём. Скользкое дорожное покрытие привело к тому, что машину развернуло поперёк улицы. Тем самым движение по обе стороны оказалось перекрыто.

Напомним, сегодня утром пробками отметился юг Уфы — затор протянулся от Нагаевского шоссе до гипермаркета «Лента» на выезде из Кузнецовского затона.

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Предварительной причиной сложного подъёма называется скользкая дорога. Пользователи подмечают, что дорожное покрытие на Колгуевской скользкое, а заснеженная дорога — слишком узкая для беспрепятственного объезда застрявшего автобуса.

Утром «Уфаводоканал» сообщил, что там же — на улице Колгуевской — произошла утечка воды из трубопровода. Корреспонденту Mkset.ru назвали предварительную причину коммунальной аварии.

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#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
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