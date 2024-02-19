mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

В Башкирии мужчина забил собутыльника молотком из ревности

В Башкирии мужчина забил собутыльника молотком из ревности

19 февраля 2024, 13:51
Фото: 1MI
В Белорецке мужчину 59 лет подозревают в убийстве собутыльника. Все случилось на почве ревности, сообщили в региональном следкоме.

Предварительно установлено, что вечером 17 января обвиняемый выпивал со знакомым у себя дома. После пьянки он ушел на работу, а гость остался у него, когда в квартире была еще и сожительница.

По возвращении домой подозреваемый начал драку, в которой металлической частью молотка ударил 38-летнего оппонента. Получил последний по голове. После его выгнали из дома, а хозяин снова ушел на работу.

Мужчина от полученных травм скончался в больнице спустя две недели. Сейчас проводятся экспертизы, пока идет расследование, житель Башкирии находится в СИЗО.

Читайте также:
Конфликт пенсионерки с соседом в селе Башкирии закончился кровью и огнемМужчины похитили и отрезали ухо жителю соседнего города в БашкирииНеизвестные избили жителя Башкирии и помочились на него
#Происшествия#Убийство#Башкортостан#Следком#Белорецк#Марина Шорина
Подпишитесь
«В чем проблема»: Пять вещей, которые раздражают жителя Уфы
Сегодня, 07:23
Башкирское село рискует остаться без воды до потепления
Сегодня, 15:53
В Уфе дискотека для мигрантов закончилась встречей с военкоматом
Сегодня, 15:34
Минтранс Башкирии озвучил стоимость проезда по «Восточному выезду»
Сегодня, 15:01
Мошенники добрались до личности главы района в Башкирии
Сегодня, 16:15
ЖК «Зорге. Премьер»: здоровье и комфорт в любое время года
15 февраля, 10:47