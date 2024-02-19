В Башкирии мужчина забил собутыльника молотком из ревности

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Предварительно установлено, что вечером 17 января обвиняемый выпивал со знакомым у себя дома. После пьянки он ушел на работу, а гость остался у него, когда в квартире была еще и сожительница.
По возвращении домой подозреваемый начал драку, в которой металлической частью молотка ударил 38-летнего оппонента. Получил последний по голове. После его выгнали из дома, а хозяин снова ушел на работу.
Мужчина от полученных травм скончался в больнице спустя две недели. Сейчас проводятся экспертизы, пока идет расследование, житель Башкирии находится в СИЗО.