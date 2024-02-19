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Published Сегодня, 05:32

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Updated Сегодня, 05:41

В Уфе 30 домов остались без водоснабжения из-за утечки

«Уфаводоканал» оставил без воды десятки домов

19 февраля 2024, 05:32
Фото: 1MI

В Уфе 30 домов остались без водоснабжения из-за утечки

Коммунальная авария случилась сегодняшним утром. Утечка произошла на трубе диаметром 150 мм.

На юге Уфы из-под земли забил источник. Как выяснилось, случилась утечка на линии «Уфаводоканала». Об этом сообщила пресс-служба самого предприятия.

Сегодня утром возле дома по адресу ул. Колгуевская, 30 сотрудники ГУП РБ «Уфаводоканал» обнаружили утечку из-под земли. На место выехала аварийно-восстановительная бригада, которая отключила подачу воды по трубе диаметром 150 мм.

На данный момент предприятие согласует проведение ремонтно-восстановительных работ со службами. Без воды остались 30 объектов.

Редакция Mkset.ru обратилась в пресс-службу ГУП РБ «Уфаводоканал» с вопросом о причинах происшествия.

— Предварительная причина — коррозионный износ трубопровода. Точная будет установлена после производства работ. — пресс-служба ГУП РБ «Уфаводоканал».

В феврале в микрорайоне «Глумилино» произошёл обвал грунта. Выяснилось, что под землю ушла плита перекрытия смотрового колодца.

Известна причина обрушения грунта в микрорайоне Глумилино в Уфе
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#Происшествия#Город#Уфа#ЖКХ#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Уфаводоканал
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