«Уфаводоканал» оставил без воды десятки домов

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:41
На юге Уфы из-под земли забил источник. Как выяснилось, случилась утечка на линии «Уфаводоканала». Об этом сообщила пресс-служба самого предприятия.
Сегодня утром возле дома по адресу ул. Колгуевская, 30 сотрудники ГУП РБ «Уфаводоканал» обнаружили утечку из-под земли. На место выехала аварийно-восстановительная бригада, которая отключила подачу воды по трубе диаметром 150 мм.
На данный момент предприятие согласует проведение ремонтно-восстановительных работ со службами. Без воды остались 30 объектов.
Редакция Mkset.ru обратилась в пресс-службу ГУП РБ «Уфаводоканал» с вопросом о причинах происшествия.
— Предварительная причина — коррозионный износ трубопровода. Точная будет установлена после производства работ. — пресс-служба ГУП РБ «Уфаводоканал».
В феврале в микрорайоне «Глумилино» произошёл обвал грунта. Выяснилось, что под землю ушла плита перекрытия смотрового колодца.