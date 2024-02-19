Талонов не дождёшься: уфимка пожаловалась на нехватку врачей в поликлинике

Как рассказывает Гузель Ю., из-за нехватки специалистов в поликлинике она не может пройти обследование, в котором «остро нуждается». По её словам, в Демском районе работают лишь двое специалистов по УЗИ — талон на его прохождение женщина не может получить уже якобы в течение трех месяцев.