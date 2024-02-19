Талонов не дождёшься: уфимка пожаловалась на нехватку врачей в поликлинике

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Жительница Уфы пожаловалась на нехватку врачей в Демском районе.
Как рассказывает Гузель Ю., из-за нехватки специалистов в поликлинике она не может пройти обследование, в котором «остро нуждается». По её словам, в Демском районе работают лишь двое специалистов по УЗИ — талон на его прохождение женщина не может получить уже якобы в течение трех месяцев.
Гузель опасается, что в дальнейшем на фоне активно ведущейся застройки района попасть на прием к врачам будет еще сложнее.
— Район разрастается, нагрузка на врача увеличивается и, соответственно, талонов не дождешься. Сколько ждать не понятно. Если не решать проблему с врачами, так и постоянно это будет происходить, к сожалению, — пишет уфимка.
На жалобу отреагировали в региональном Минздраве. Представитель ведомства рекомендовал женщине отправить личное сообщение на аккаунт Минздрава в соцсетях, чтобы «более детально разобраться в ситуации по поводу доступности медицинской помощи».
Ранее своим негодованием от работы стоматологической поликлиники в Стерлитамаке поделился помощник депутата Курултая Айнур Шириязданов. Мужчину, в частности, возмутило долгое ожидание своей очереди на прием к специалисту. С его слов, своей записи приходится ждать две недели.