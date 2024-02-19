Стали известны участники экспертного совета премии «НПБК. Эффективность»

Каждый год это деловое событие собирает профессионалов, которые запускают успешные бренды. Эксперты анализируют работы авторов кейсов в том числе и с точки зрения перспективы дальнейшего сотрудничества: таким образом, премия дает определенные преимущества как номинантам, так и членам жюри. Все конкурсные заявки будут рассмотрены представителями компаний — лидеров рынка, поэтому не только победа или попадание в шорт-лист, но сам факт участия в премии является престижным событием.