Стали известны участники экспертного совета премии «НПБК. Эффективность»

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
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Updated Сегодня, 17:31
В частности, в состав жюри направления «Внешние коммуникации» в рамках премии были введены более 110 профессионалов рынка: среди них директора по маркетингу, стратегическому развитию и клиентскому сервису ведущих российских брендов и агентств. Об этом сообщает gorod55.
В этом году доля представителей рекламодателей в составе жюри достигла рекордного показателя в 70%. Выбрать победителей блока «Внешние коммуникации» предстоит первым лицам известных брендов и компаний медиарынка, экспертам СМИ, аудиторских и исследовательских организаций.
К работе в составе экспертного совета предполагается привлечь победителей прошлого сезона «НПБК. Эффективность», получивших награды в номинации «Лучший маркетолог», и лауреатов премии «Топ-менеджеры НПБК». При формировании жюри организационный комитет ориентировался на клиентскую сторону бизнеса.
В качестве экспертов пригласили Александра Зильберта, директора по информационной политике и корпоративным коммуникациям, Группа ЛСР; Василия Большакова, директора по маркетингу и цифровому опыту клиента в «М.Видео-Эльдорадо»; Владимира Мосина, директора дивизиона рекламных продуктов и технологий, Сбер; Дмитрия Тимофеева, руководителя отдела медиа и монетизации, «Яндекс Маркет»; Евгению Одинцову, директора по бренду и маркетинговым коммуникациям Avito и других специалистов. С полным списком жюри можно ознакомиться на сайте премии.
Каждый год это деловое событие собирает профессионалов, которые запускают успешные бренды. Эксперты анализируют работы авторов кейсов в том числе и с точки зрения перспективы дальнейшего сотрудничества: таким образом, премия дает определенные преимущества как номинантам, так и членам жюри. Все конкурсные заявки будут рассмотрены представителями компаний — лидеров рынка, поэтому не только победа или попадание в шорт-лист, но сам факт участия в премии является престижным событием.
Для жюри участие в экспертном совете обещает профессиональный интерес: в рамках «НПБК. Эффективность» они могут изучить наиболее выдающиеся работы, которые обеспечивают новые решения. Премия стала пространством для развертывания реальных историй успеха, для анализа рынка и поиска идей и стратегий. Премию учредили в 2015 году в качестве ежегодного проекта Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Заявки на участие можно разместить на сайте премии до 1 марта.