В Уфе отец и сын устроились закладчиками и получили уголовные сроки

В 2023 году отец и сын устроились курьерами-закладчиками в интернет-магазин по продаже наркотиков. Их работа заключалась в расфасовке и дальнейшей реализации наркотиков через тайники-закладки на территории Уфы. Через мессенджер они поддерживали связь с поставщиком, отправлявшим им координаты нахождения оптовой партии запрещенных веществ.