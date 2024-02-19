В Уфе отец и сын устроились закладчиками и получили уголовные сроки

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В Уфе отец и сын получили уголовные сроки и штраф за распространение запрещённых веществ. Мужчины получили наказание в виде лишения свободы на срок 12 и 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 200 тыс. и 300 тыс. рублей.
В 2023 году отец и сын устроились курьерами-закладчиками в интернет-магазин по продаже наркотиков. Их работа заключалась в расфасовке и дальнейшей реализации наркотиков через тайники-закладки на территории Уфы. Через мессенджер они поддерживали связь с поставщиком, отправлявшим им координаты нахождения оптовой партии запрещенных веществ.
Суммарно правоохранители изъяли у злоумышленников 34 пакетика с наркотиком.
Отмечается, что помимо этого, в мае 2023 года молодой человек избил незнакомца, причинив его здоровью вред средней тяжести.
Напомним, ранее инспектора ППС в Уфе задержали при попытке сделать закладки с кокаином. Мужчину лишили звания. Суд Калининского района приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также постановил конфисковать у него денежные средства и имущество.