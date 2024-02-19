Производитель мебели в Уфе получил землю без торгов

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Власти региона заявили, что это даст предпринимателям возможность получить земельный участок без торгов. Льгота появилась еще два года назад, чтобы смягчить «удар» от санкций. Главное требование к инвесторам — работа с продукцией, необходимой для импортозамещения.
Многие предприятия лишились доступа к технологиям, программному обеспечению, сырью из-за рубежа. Предоставление земель без торгов позволило ускорить процесс импортозамещения. К началу года 348 участков общей площадью 35,5 га уже отдали на эти цели.
ООО «Тау» попросило у минземимущества производство корпусной мебели среднего ценового сегмента. Это добавит около 10 новых рабочих мест. Потребителями станут как крупные организации, так и малые, и средние предприятия, а также обычные граждане.