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Updated Сегодня, 14:47

Производитель мебели в Уфе получил землю без торгов

Производитель мебели в Уфе получил землю без торгов

19 февраля 2024, 14:45
Фото: 1MI
Компания «Тау» хочет реализовать проект по производству мебели в Уфе. В него вложат 80 млн рублей.

Власти региона заявили, что это даст предпринимателям возможность получить земельный участок без торгов. Льгота появилась еще два года назад, чтобы смягчить «удар» от санкций. Главное требование к инвесторам — работа с продукцией, необходимой для импортозамещения.

Многие предприятия лишились доступа к технологиям, программному обеспечению, сырью из-за рубежа. Предоставление земель без торгов позволило ускорить процесс импортозамещения. К началу года 348 участков общей площадью 35,5 га уже отдали на эти цели.

ООО «Тау» попросило у минземимущества производство корпусной мебели среднего ценового сегмента. Это добавит около 10 новых рабочих мест. Потребителями станут как крупные организации, так и малые, и средние предприятия, а также обычные граждане.

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#Общество#Бизнес#Уфа#Санкции#Льготы#Земля#Производство#Марина Шорина
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