Правительство России: За цветочки на балконе можно получить тюремный срок до 2 лет

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
Правительство России внесло изменения в некоторые нормативно-правовые акты. Теперь уголовно наказуемым стало выращивание в декоративных целях вьющегося растения ипомея трёхцветная. Речь идёт о крупных и особо крупных размерах культивирования (от 10 штук).
В частности, новую редакцию получило постановление кабинета министров от 27 ноября 2010 года «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размера культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры…». В перечень растений, указанных в постановлении, добавлены гармала, ипомея трёхцветная и турбина щитковидная. Правительство считает, что крупный размер выращивания растений начинается от клумбы с 10 цветочками ипомеи, особо крупный — со 100 цветочками.
Культивирование таких растений в крупных и особо крупных растений расценивается как преступление, прописанное в статье 231 Уголовного кодекса Российской Федерации — Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
— Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. — Уголовный кодекс Российской Федерации.
Значительным размером растений, используемых для хранения, переработки, незаконного приобретения и хищения, Правительство считает 3 грамма ипомеи, крупным — 30 граммов, особо крупным — 3000 граммов. В данном случае наказания для граждан прописаны в статьях 228 и 229 УК РФ. Статья 228 УК РФ предусматривает максимальное наказание в 3 года лишения свободы, статья 229 — от 3 до 7 лет.
Ипомея трёхцветная является однолетним вьющимся растением, популярным среди российских дачников и садоводов.