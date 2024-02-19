Правительство России: За цветочки на балконе можно получить тюремный срок до 2 лет

В частности, новую редакцию получило постановление кабинета министров от 27 ноября 2010 года «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размера культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры…». В перечень растений, указанных в постановлении, добавлены гармала, ипомея трёхцветная и турбина щитковидная. Правительство считает, что крупный размер выращивания растений начинается от клумбы с 10 цветочками ипомеи, особо крупный — со 100 цветочками.