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«Покупать нельзя откладывать»: эксперт рассказал о росте цен на жильё

«Покупать нельзя откладывать»: эксперт рассказал о росте цен на жильё

19 февраля 2024, 08:42
Фото: 1MI
Эксперт Дмитрий Ефремов считает, что откладывать покупку жилья нет смысла, так как цены постоянно растут.

Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург» рассказал изданию Newia.ru о том, что происходит на рынке недвижимости. По его мнению, «в России нельзя откладывать покупку жилья», так как цены на него постоянно растут.

В 2024 году рынок недвижимости в полной мере ощутит политику, предпринятую Центральным банком. Так, например, в конце прошлого года первоначальный взнос по ипотеке увеличился до 30% (изменения не коснулись «Семейной ипотеки»). Кроме того, «срезан» максимальный размер ипотеки — не более 6 млн рублей. Существенное влияние оказывает высокая ключевая ставка в 16%.

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Но г-н Ефремов считает, что ипотека остаётся главным инструментом покупки квартир на первичном рынке. Строительный рынок же в 2024 году должен продолжить рост за счёт «Семейной ипотеки». Также ожидается всплеск спроса на квартиры в новостройках во втором полугодии 2024 года, считает эксперт. Это связано с тем, что руководство страны обсуждает допмеры поддержки рынка.

За увеличением спроса последует и рост цен. В таком случае, заключает собеседник Newia.ru, лучше начать рассматривать варианты покупки квартиры следом за появлением в голове мысли о покупке квартиры.

#Экономика#Кредит#Ипотека#Идэль Гумеров
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