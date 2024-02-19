«Покупать нельзя откладывать»: эксперт рассказал о росте цен на жильё

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург» рассказал изданию Newia.ru о том, что происходит на рынке недвижимости. По его мнению, «в России нельзя откладывать покупку жилья», так как цены на него постоянно растут.
В 2024 году рынок недвижимости в полной мере ощутит политику, предпринятую Центральным банком. Так, например, в конце прошлого года первоначальный взнос по ипотеке увеличился до 30% (изменения не коснулись «Семейной ипотеки»). Кроме того, «срезан» максимальный размер ипотеки — не более 6 млн рублей. Существенное влияние оказывает высокая ключевая ставка в 16%.
Но г-н Ефремов считает, что ипотека остаётся главным инструментом покупки квартир на первичном рынке. Строительный рынок же в 2024 году должен продолжить рост за счёт «Семейной ипотеки». Также ожидается всплеск спроса на квартиры в новостройках во втором полугодии 2024 года, считает эксперт. Это связано с тем, что руководство страны обсуждает допмеры поддержки рынка.
За увеличением спроса последует и рост цен. В таком случае, заключает собеседник Newia.ru, лучше начать рассматривать варианты покупки квартиры следом за появлением в голове мысли о покупке квартиры.