«Покупать нельзя откладывать»: эксперт рассказал о росте цен на жильё

Но г-н Ефремов считает, что ипотека остаётся главным инструментом покупки квартир на первичном рынке. Строительный рынок же в 2024 году должен продолжить рост за счёт «Семейной ипотеки». Также ожидается всплеск спроса на квартиры в новостройках во втором полугодии 2024 года, считает эксперт. Это связано с тем, что руководство страны обсуждает допмеры поддержки рынка.