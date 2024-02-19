ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ВЛАДИВОСТОКА: ТОРГОВАЯ СЕТЬ «ПЯТЁРОЧКА» ОТМЕЧАЕТ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
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Updated Сегодня, 13:59
15 февраля 1999 года в Санкт-Петербурге открылась первая «Пятёрочка», где посетителей удивили не только цены, но и новый подход к работе. Магазин появился на проспекте Славы.
Будущая торговая сеть 25 лет назад предложила покупателям то, что ранее было для них недоступно. Так, собранные в одном магазине товары имели сертификаты качества. Просроченной продукции не было вовсе. Чтобы приобрести товар по невысокой цене, теперь не нужно было отправляться на оптовую базу или рынок: все можно было купить рядом с домом. Высокие стандарты обслуживания и внимательное отношение к качеству продукции обеспечили доверие клиентов, и уже через два года, в 2001 году, магазины «Пятёрочка» появились в Москве.
К 2010 году число торговых точек сети достигло тысячи. «Пятёрочка» активно стала осваивать новые регионы, побив в 2016 году мировые рекорды по темпам роста в таких форматах, как «магазин у дома» и «продовольственный дискаунтер». Сегодня по всей России работают более 21 тысячи магазинов этой торговой сети. В том числе «Пятёрочка» есть в небольших населенных пунктах Крайнего Севера и Заполярья.
Компания — это в первую очередь люди
По данным аналитики HeadHunter, «Пятёрочка» сегодня является самым крупным работодателем в России. В штате этой торговой сети трудятся 230 тысяч человек. С их помощью восемнадцать миллионов покупателей ежедневно обеспечиваются качественными и свежими продуктами. Сотрудники, которые работают в «Пятёрочке» с основания, к юбилею компании получат крупныепремии.
По словам генерального директора компании Владислава Курбатова, двадцать пять лет на рынке — это период изменений, направленных на то, чтобы стать удобнее для людей. Руководитель «Пятёрочки» напомнил о главном принципе компании: предоставлять покупателям низкие цены на свежую продукцию высокого качества. Он подчеркнул, что команда торговой сети растет. Растут и сотрудники. Каждый из работников ежедневно прикладывает максимальные усилия для того, чтобы покупатели возвращались в «Пятёрочку» снова и снова.
Собственные торговые марки (СТМ) — один из главных трендов «Пятёрочки»
В 2023 году доля СТМ в розничном товарообороте составила 24%. Это значит, что в среднем каждый 4-й рубль в чеке клиентов приходится на товары СТМ. «Пятёрочка» уделяет серьезное внимание качеству и свежести своей продукции, за что и была удостоена по итогам прошлого года премии Правительства РФ в сфере качества. С 2013 года в ассортименте торговых точек сети — свежая выпечка, готовые блюда и горячий кофе. Примерно в 9000 магазинах «Пятёрочки» есть собственные пекарни, а в 5500 — установлены кофемашины.
Легендарный слоган компании: «Пятёрочка» выручает!». Он предельно точно отражает ценность предложения компании: торговая сеть выручает покупателей выгодными акциями, скидками и ценами.
Социальные проекты и благотворительность
Помимо этого, компания активно реализует соцпроекты. Например, более 700 тысяч нуждающихся получили помощь в рамках проекта «Корзина доброты», а более 5000 потерявшихся граждан смогли вернуться к своим близким благодаря проекту «Островок безопасности».
На протяжении почти десяти лет компания перечисляет в фонд помощи тяжелобольным детям «Линия жизни» средства, вырученные от продажи «конфет доброты». Также торговая сеть работает над развитием проектов по возрождению культуры взаимной помощи и добрососедских отношений.