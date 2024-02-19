ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ВЛАДИВОСТОКА: ТОРГОВАЯ СЕТЬ «ПЯТЁРОЧКА» ОТМЕЧАЕТ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Будущая торговая сеть 25 лет назад предложила покупателям то, что ранее было для них недоступно. Так, собранные в одном магазине товары имели сертификаты качества. Просроченной продукции не было вовсе. Чтобы приобрести товар по невысокой цене, теперь не нужно было отправляться на оптовую базу или рынок: все можно было купить рядом с домом. Высокие стандарты обслуживания и внимательное отношение к качеству продукции обеспечили доверие клиентов, и уже через два года, в 2001 году, магазины «Пятёрочка» появились в Москве.