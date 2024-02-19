Не дожил до 24: в Башкирии похоронили мобилизованного стрелка, погибшего на СВО

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
В Мишкинском районе Башкортостана в последний путь проводили 23-летнего Илью Бикмурзино. Об этом рассказала районная газета «Дружба».
Илья Бикмурзин родился 21 сентября 2000 года в деревне Митряево. Однако учился мальчишка в школе деревни Ирсаево. После 9 классов школы Илья поступил в Мишкинский агропромышленный колледж, где отучился на мастера общестроительных работ. В это же время подрабатывал водителем в ООО «Орион».
После школы Илью ждала срочная служба — с 2018 по 2019 годы он провёл в ВС РФ. Вернувшись с армии, устроился на вахтовую работу за пределами республики.
Осенью 2022 года парню пришла повестка о призыве по мобилизации. 25 сентября 2022 года Илья Бикмурзин пришёл в военкомат и отправился в зону проведения СВО. Там он служил стрелком мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона.
9 февраля 2024 года Илья погиб на фронте.
Вчера в Сибае похоронили мобилизованного офицера.