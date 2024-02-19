Не дожил до 24: в Башкирии похоронили мобилизованного стрелка, погибшего на СВО

Илья Бикмурзин родился 21 сентября 2000 года в деревне Митряево. Однако учился мальчишка в школе деревни Ирсаево. После 9 классов школы Илья поступил в Мишкинский агропромышленный колледж, где отучился на мастера общестроительных работ. В это же время подрабатывал водителем в ООО «Орион».