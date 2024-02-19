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В Башкирии похоронили парня, попавшего на фронт по мобилизации

Не дожил до 24: в Башкирии похоронили мобилизованного стрелка, погибшего на СВО

19 февраля 2024, 11:01

В Башкирии похоронили парня, попавшего на фронт по мобилизации

Парень закончил 9 классов и выучился на мастера строительных работ, но после срочной службы вынужден был работать на вахте за пределами Башкирии.

В Мишкинском районе Башкортостана в последний путь проводили 23-летнего Илью Бикмурзино. Об этом рассказала районная газета «Дружба».

Илья Бикмурзин родился 21 сентября 2000 года в деревне Митряево. Однако учился мальчишка в школе деревни Ирсаево. После 9 классов школы Илья поступил в Мишкинский агропромышленный колледж, где отучился на мастера общестроительных работ. В это же время подрабатывал водителем в ООО «Орион».

После школы Илью ждала срочная служба — с 2018 по 2019 годы он провёл в ВС РФ. Вернувшись с армии, устроился на вахтовую работу за пределами республики.

Осенью 2022 года парню пришла повестка о призыве по мобилизации. 25 сентября 2022 года Илья Бикмурзин пришёл в военкомат и отправился в зону проведения СВО. Там он служил стрелком мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона.

9 февраля 2024 года Илья погиб на фронте.

Вчера в Сибае похоронили мобилизованного офицера.

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#Общество#Мобилизация#Новости Башкирии#Частичная мобилизация#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Мишкинский район
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