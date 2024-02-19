На юге Уфы образовалась многокилометровая пробка

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На южном въезде в Уфу образовалась пробка, начинающаяся на Нагаевском шоссе. Она растянулась на более, чем 8 км.
Проблемы с тем, чтобы заехать в Уфу, начинаются ещё до «Пугачёвского моста». Наибольший масштабов она достигает возле микрорайона «Колгуевский» и на объезде Кузнецовского затона по улицам Испытателей, Бородинской и Геофизиков. Заканчивается она лишь у гипермаркета «Лента» на улице Бельской.
По сообщениям, которые пользователи оставляют в сервисе 2gis, причиной затора на Колгуевской стал автобус, который с трудом поднялся по скользкой дороге.
Сегодня будет перекрыт участок улицы в центре Уфы.