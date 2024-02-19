На юге Уфы образовалась многокилометровая пробка

Проблемы с тем, чтобы заехать в Уфу, начинаются ещё до «Пугачёвского моста». Наибольший масштабов она достигает возле микрорайона «Колгуевский» и на объезде Кузнецовского затона по улицам Испытателей, Бородинской и Геофизиков. Заканчивается она лишь у гипермаркета «Лента» на улице Бельской.