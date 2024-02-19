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Благовещенск попрощался с мобилизованным из Башкирии, погибшим на СВО

«Мы не вернём его»: в Благовещенске похоронили мобилизованного на СВО из Башкирии

19 февраля 2024, 12:19

Благовещенск попрощался с мобилизованным из Башкирии, погибшим на СВО

Мужчина служил командиром отделения мотострелкового взвода.

В городе Благовещенск в последний путь проводили бойца СВО Вячеслава Файзуллина. Об этом написала глава районной администрации Анна Карабанова. Ему было 38 лет.

Вячеслав Файзуллин родился в Благовещенске 24 октября 1985 года. Учился в школе №4 им. А. Я. Першина. Срочную службу Вячеслав проходил в 2003–2005 годах.

28 сентября 2022 года мобилизация пришла в дом Файзуллиных. Глава семейства попал в воинскую часть в Казани. Оттуда его отправили в зону проведения СВО, где он служил командиром отделения мотострелкового взвода.

Вячеслав Файзуллин погиб 5 февраля 2024 года в городе Кременная. Мужчина посмертно удостоен орденом Мужества, который вручён его супруге. На его похоронах присутствовали депутат Курултая Вадим Лешков и глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова. Глава муниципалитета написала на своей странице:

— Выражаю соболезнования семье Вячеслава, родным, близким, друзьям, коллегам, всем, кто знал нашего героя. Мы не вернем его, не сможем заменить его матери, жене и детям. Обещаем быть рядом в трудную минуту, помогать и поддерживать вас.

Сегодня также стало известно о похоронах мобилизованного из соседнего Мишкинского района.

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#Мобилизация#Благовещенск#Новости Башкирии#Частичная мобилизация#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Благовещенский район
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