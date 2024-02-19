«Мы не вернём его»: в Благовещенске похоронили мобилизованного на СВО из Башкирии

— Выражаю соболезнования семье Вячеслава, родным, близким, друзьям, коллегам, всем, кто знал нашего героя. Мы не вернем его, не сможем заменить его матери, жене и детям. Обещаем быть рядом в трудную минуту, помогать и поддерживать вас.