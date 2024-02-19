«Мы не вернём его»: в Благовещенске похоронили мобилизованного на СВО из Башкирии

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В городе Благовещенск в последний путь проводили бойца СВО Вячеслава Файзуллина. Об этом написала глава районной администрации Анна Карабанова. Ему было 38 лет.
Вячеслав Файзуллин родился в Благовещенске 24 октября 1985 года. Учился в школе №4 им. А. Я. Першина. Срочную службу Вячеслав проходил в 2003–2005 годах.
28 сентября 2022 года мобилизация пришла в дом Файзуллиных. Глава семейства попал в воинскую часть в Казани. Оттуда его отправили в зону проведения СВО, где он служил командиром отделения мотострелкового взвода.
Вячеслав Файзуллин погиб 5 февраля 2024 года в городе Кременная. Мужчина посмертно удостоен орденом Мужества, который вручён его супруге. На его похоронах присутствовали депутат Курултая Вадим Лешков и глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова. Глава муниципалитета написала на своей странице:
— Выражаю соболезнования семье Вячеслава, родным, близким, друзьям, коллегам, всем, кто знал нашего героя. Мы не вернем его, не сможем заменить его матери, жене и детям. Обещаем быть рядом в трудную минуту, помогать и поддерживать вас.
Сегодня также стало известно о похоронах мобилизованного из соседнего Мишкинского района.