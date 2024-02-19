mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Минтранс Башкирии озвучил стоимость проезда по «Восточному выезду»

Минтранс Башкирии озвучил стоимость проезда по «Восточному выезду»

19 февраля 2024, 15:01
Фото: 1MI
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии объявило стоимость проезда по «Восточному выезду». Его введут в эксплуатацию в первом квартале текущего года.

По словам главы ведомства Александра Клебанова, стоимость проезда для легковушек днем составит 100 рублей, в другие часы — 20 рублей. Остальным придется платить по 250 и 50 рублей соответственно. Взимать деньги не будут с автобусов, спецслужб и почты.

Суммы брались на основе опыта других субъектов. Граждане смогут пользоваться платной трассой и экономить бензин. По словам чиновников в Башкирии, добираться из центра столицы региона до федеральной трассы М-5 можно за 10 минут.

В правительстве потребовали, чтобы все условия на дороге были высшего уровня. «Восточный выезд» состоит из тоннеля в 1,2 км, мост через реку и 10-километровую скоростную трассу. Машины могут разгоняться до 110 километров в час.

Читайте также:
В страшном ДТП с иномаркой погибли 2 человека из «Лады»В Башкирии мужчина забил собутыльника молотком из ревностиГлава федерации карате России Сергей Цой открыл в Уфе «Олимпийские надежды»
#Общество#Касается каждого#Башкортостан#Стоимость проезда#Восточный выезд#Марина Шорина
Подпишитесь
«В чем проблема»: Пять вещей, которые раздражают жителя Уфы
Сегодня, 07:23
Башкирское село рискует остаться без воды до потепления
Сегодня, 15:53
В Уфе дискотека для мигрантов закончилась встречей с военкоматом
Сегодня, 15:34
Мошенники добрались до личности главы района в Башкирии
Сегодня, 16:15
ЖК «Зорге. Премьер»: здоровье и комфорт в любое время года
15 февраля, 10:47