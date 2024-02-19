Минтранс Башкирии озвучил стоимость проезда по «Восточному выезду»

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
По словам главы ведомства Александра Клебанова, стоимость проезда для легковушек днем составит 100 рублей, в другие часы — 20 рублей. Остальным придется платить по 250 и 50 рублей соответственно. Взимать деньги не будут с автобусов, спецслужб и почты.
Суммы брались на основе опыта других субъектов. Граждане смогут пользоваться платной трассой и экономить бензин. По словам чиновников в Башкирии, добираться из центра столицы региона до федеральной трассы М-5 можно за 10 минут.
В правительстве потребовали, чтобы все условия на дороге были высшего уровня. «Восточный выезд» состоит из тоннеля в 1,2 км, мост через реку и 10-километровую скоростную трассу. Машины могут разгоняться до 110 километров в час.