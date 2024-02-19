Лёгкий мороз и порывы ветра. Какой будет погода в Башкирии в ближайшие дни?

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Рабочая неделя в Башкирии начнётся с потепления. Об этом говорится в прогнозе погоды, подготовленном Башгидрометцентром.
19 февраля ожидается небольшой снег, местами (в северо-западных краях республики) — до умеренного снегопада. Ветер — южный, юго-восточный умеренный, но возможны порывы до сильного (до 17 метров в секунду). Днём столбики термометра покажут -6, -11°C, на юго-востоке температура может упасть до -16°C.
В ночь с 19 на 20 февраля ожидается небольшой снег, однако днём — без осадков. С юга будет дуть лёгкий южный ветер. Ночью похолодает до -14, -19°C, при прояснениях — до -21,26°C. Днём мороз отступит — столбики термометров не опустятся ниже -14°C.
21 февраля коммунальные службы так же могут вздохнуть спокойно — снега не ожидается. Однако вместо осадков ожидаются морозы. Ночью температура опустится до -16, -21°C, местами — до -23, -28°C. Днём ожидаются более комфортные -10, -15°C.