Лёгкий мороз и порывы ветра. Какой будет погода в Башкирии в ближайшие дни?

В ночь с 19 на 20 февраля ожидается небольшой снег, однако днём — без осадков. С юга будет дуть лёгкий южный ветер. Ночью похолодает до -14, -19°C, при прояснениях — до -21,26°C. Днём мороз отступит — столбики термометров не опустятся ниже -14°C.