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Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:45

Updated Сегодня, 04:45

Синоптики прогнозируют умеренную погоду в ближайшие дни в Башкирии

Лёгкий мороз и порывы ветра. Какой будет погода в Башкирии в ближайшие дни?

19 февраля 2024, 04:43
Фото: 1MI

Синоптики прогнозируют умеренную погоду в ближайшие дни в Башкирии

Несмотря на то, что днём установится комфортная температура, по ночам местами будет очень морозно.

Рабочая неделя в Башкирии начнётся с потепления. Об этом говорится в прогнозе погоды, подготовленном Башгидрометцентром.

19 февраля ожидается небольшой снег, местами (в северо-западных краях республики) — до умеренного снегопада. Ветер — южный, юго-восточный умеренный, но возможны порывы до сильного (до 17 метров в секунду). Днём столбики термометра покажут -6, -11°C, на юго-востоке температура может упасть до -16°C.

В ночь с 19 на 20 февраля ожидается небольшой снег, однако днём — без осадков. С юга будет дуть лёгкий южный ветер. Ночью похолодает до -14, -19°C, при прояснениях — до -21,26°C. Днём мороз отступит — столбики термометров не опустятся ниже -14°C.

21 февраля коммунальные службы так же могут вздохнуть спокойно — снега не ожидается. Однако вместо осадков ожидаются морозы. Ночью температура опустится до -16, -21°C, местами — до -23, -28°C. Днём ожидаются более комфортные -10, -15°C.

#Общество#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Потепление
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