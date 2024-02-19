Главное достижение: камеры видеонаблюдения принесли в казну Башкирии миллиарды рублей

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана рассказало о масштабах оснащения дорог камерами видеофиксации.
В релизе, представленном ведомством, сказано, что в республике работают 1830 комплексов фотовидеофиксации. Большинство из них — 1747 — являются стационарными, 66 — передвижными и 17 — мобильными. Об этом министр транспорта Александр Клебанов доложил депутатам Курултая.
В прошлом году подобные автоматические комплексы выявили 6,3 млн нарушений правил дорожного движения. Размер выписанных за эти нарушения составил 2,4 млрд рублей, в то время как расходы на оборудование составили 1,3 млрд рублей.
Ранее министр высказался о ситуации на Нагаевском шоссе и улице Колгуевской, где образовалась пробка.