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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Минтранс Башкирии рассказал о том, как камеры позволяют выявлять нарушения

Главное достижение: камеры видеонаблюдения принесли в казну Башкирии миллиарды рублей

19 февраля 2024, 11:29
Фото: 1MI

Минтранс Башкирии рассказал о том, как камеры позволяют выявлять нарушения

В докладе Курултая было сказано, что дороги республики оснащены 1 830 камерами.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана рассказало о масштабах оснащения дорог камерами видеофиксации.

В релизе, представленном ведомством, сказано, что в республике работают 1830 комплексов фотовидеофиксации. Большинство из них — 1747 — являются стационарными, 66 — передвижными и 17 — мобильными. Об этом министр транспорта Александр Клебанов доложил депутатам Курултая.

В прошлом году подобные автоматические комплексы выявили 6,3 млн нарушений правил дорожного движения. Размер выписанных за эти нарушения составил 2,4 млрд рублей, в то время как расходы на оборудование составили 1,3 млрд рублей.

Ранее министр высказался о ситуации на Нагаевском шоссе и улице Колгуевской, где образовалась пробка.

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#Общество#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
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