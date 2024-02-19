Глава федерации карате России Сергей Цой открыл в Уфе «Олимпийские надежды»

— Мы с вами все одной крови — мы все родом из карате. Горжусь тем, что наша Федерация карате России — одна из самых многочисленных, и Башкирия находится в ее авангарде. Недавно мы открыли региональное отделение в Хакасии, и сейчас в составе Федерации карате России представлены 79 регионов нашей страны. Считаю, что этого не было бы без поддержки президента. Осенью прошлого года на Форуме «Спортивная Россия» президент России Владимир Путин сказал, что российские власти ставят перед собой задачу вовлечь к 2030 году в систематические занятия спортом 70% граждан страны. И дело Федерации — помочь в реализации этих планов, — отметил Сергей Цой.