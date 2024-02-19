Глава федерации карате России Сергей Цой открыл в Уфе «Олимпийские надежды»

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
В Уфу съехались более 1500 участников из 30 российских регионов. Турнир приурочен к 450-летию со дня основания Уфы, поэтому на наградах изображена куница, символ города. Как отметили организаторы, повадки этого хищника очень схожи с техникой карате: отличное чувство равновесия и быстрая моторика, всегда стремительное и неожиданное появление.
— Мы с вами все одной крови — мы все родом из карате. Горжусь тем, что наша Федерация карате России — одна из самых многочисленных, и Башкирия находится в ее авангарде. Недавно мы открыли региональное отделение в Хакасии, и сейчас в составе Федерации карате России представлены 79 регионов нашей страны. Считаю, что этого не было бы без поддержки президента. Осенью прошлого года на Форуме «Спортивная Россия» президент России Владимир Путин сказал, что российские власти ставят перед собой задачу вовлечь к 2030 году в систематические занятия спортом 70% граждан страны. И дело Федерации — помочь в реализации этих планов, — отметил Сергей Цой.
На церемонии открытия за существенный вклад в развитие физической культуры и спорта Сергей Цой наградил юбилейной медалью министерства спорта России руководителя федерации карате РБ Сергея Мещерякова и старшего тренера молодежной сборной России Николая Балабанова.
— Соревнования очень классные — участники приехали со всей России, конкуренция высокая. Мне удалось занять первое место в своей категории, но путь к победе был непростым. Усердные тренировки, правильный настрой, поддержка близких и тренеров — вот мой секрет успеха, — поделилась воспитанница уфимского спортивного клуба Айгуль Садыкова.
В церемонии открытия также приняли участие российская параспортсменка Рима Баталова, заместитель Премьер-министра Правительства РБ Ирек Сагитов, министр спорта РБ Руслан Хабибов.
Специальным гостем соревнований стала народная артистка России Анита Цой.
— С одной стороны, я приехала сюда со своим супругом, президентом Федерации карате, с другой — мы действительно большие поклонники этого вида спорта. И для меня было большой ответственностью написать гимн Федерации. Спортсменам хочу пожелать побед — прежде всего, над собой, чтобы они были сильными и стойкими. Мы ими гордимся! — прокомментировала Анита Цой.
Отметим, что Федерация карате России входит в состав Всемирной федерации карате (WKF), признанной Международным олимпийским комитетом и объединяющей каратистов из 204 стран мира. На сегодняшний день карате в России занимаются свыше 300 тыс. человек. Республика Башкортостан представлена в сборной России сразу несколькими спортсменами: бронзовым призером прошлогоднего чемпионата мира Эрнестом Шарафутдиновым, чемпионкой России Анной Кудрявцевой, многократными победителями и призерами всероссийских и международных соревнований Аидой Бикметовой и Айгуль Садыковой.