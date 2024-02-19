Дарим квартиру! Метромагия от ГК «Жилой Квартал»

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Крупнейший застройщик загородной недвижимости РБ «Жилой Квартал» объявил о старте главного события 2024 года — розыгрыш квартиры в комфортабельном ЖК «Михайловка Green Place»! Кстати квартира — это не единственный приз и будут разыграны ещё 4 ценных подарка, которые придутся очень кстати новосёлам: два сертификата номиналом 150 000 рублей на бытовую технику в «М-видео» и два сертификата номиналом 100 000 рублей на отделочные материалы в «Леруа Мерлен».
— По условиям акции «Счастливая квартира»[1] стать участником может каждый кто купит недвижимость в одном из наших проектов в период с 1 января по 31 декабря 2024 года! Мы же со своей стороны обещаем реализовать вашу мечту об идеальном жилье и желаем удачи всем участникам! — поделились в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Важно отметить, что независимо от того, какой из проектов ГК «Жилой Квартал» вы выберете, вы в любом случае получите шанс на победу. Отдадите ли вы предпочтение жизни в ритме мегаполиса купив квартиру в настоящем комфорт-классе ЖК «Сапфир». Выберете загородный уют, приобретя квартиру в ЖК «Зубово Life Garden» или «Михайловка Green Place». Либо переедете всей семьёй в просторный загородный дом в концептуальном коттеджном посёлке бизнес-класса «Созвездие Цефей», романтичном «Миллаверде» или в популярных «Зубово Life 3» и «Гудвилл Парк».
Узнать больше о розыгрыше и проектах ГК «Жилой Квартал» вы можете на сайте gkufa.ru, по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Комсомольская, 8, ул. З. Биишевой, 13, ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, КП «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1, а и КП «Зубово Life 3», с. Зубово, ул. Народная, 1/1.
[1] Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске, не требует внесения платы за участие или платы за получение скидок, не является лотереей. Подробные условия участия на сайте gkufa.ru и в офисах продаж ГК «Жилой Квартал».
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