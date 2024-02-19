Дарим квартиру! Метромагия от ГК «Жилой Квартал»

Важно отметить, что независимо от того, какой из проектов ГК «Жилой Квартал» вы выберете, вы в любом случае получите шанс на победу. Отдадите ли вы предпочтение жизни в ритме мегаполиса купив квартиру в настоящем комфорт-классе ЖК «Сапфир». Выберете загородный уют, приобретя квартиру в ЖК «Зубово Life Garden» или «Михайловка Green Place». Либо переедете всей семьёй в просторный загородный дом в концептуальном коттеджном посёлке бизнес-класса «Созвездие Цефей», романтичном «Миллаверде» или в популярных «Зубово Life 3» и «Гудвилл Парк».