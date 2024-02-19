Башкирское село рискует остаться без воды до потепления

Уровень грунтовых вод опустился ниже критического после жаркого лета. В ту пору река Юрюзань обмелела и грунтовые воды подпитывались меньше. Теперь необходимо ждать, когда потеплеет и начнут таять осадки. После этого подземные воды пополнятся.