mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

Башкирское село рискует остаться без воды до потепления

Башкирское село рискует остаться без воды до потепления

19 февраля 2024, 15:53
Фото: 1MI
Жители села Малояз в Салаватском районе рискуют остаться без воды до тех пор, пока не растает снег. Портал «На земле Салавата» заявил, что скважины в населенном пункте опустели.

Уровень грунтовых вод опустился ниже критического после жаркого лета. В ту пору река Юрюзань обмелела и грунтовые воды подпитывались меньше. Теперь необходимо ждать, когда потеплеет и начнут таять осадки. После этого подземные воды пополнятся.

Глава района Марс Кашапов поручил оперативно оповестить население о сложившейся ситуации. Чиновник считает, что можно запустить насосную станцию, чтобы исправить водоснабжение. В противном случае, без воды будут постоянно оставаться пять тысяч человек.

Читайте также:
СК начал проверку схода снега с крыши здания на пенсионеркуСтало известно, как заставить УК вывозить снег со дворовЗа пять дней в Башкирии выпала треть от нормы осадков
#Общество#Башкортостан#Водоснабжение#Снег#Салаватский район#Марина Шорина
Подпишитесь
«В чем проблема»: Пять вещей, которые раздражают жителя Уфы
Сегодня, 07:23
В Уфе дискотека для мигрантов закончилась встречей с военкоматом
Сегодня, 15:34
Минтранс Башкирии озвучил стоимость проезда по «Восточному выезду»
Сегодня, 15:01
Мошенники добрались до личности главы района в Башкирии
Сегодня, 16:15
ЖК «Зорге. Премьер»: здоровье и комфорт в любое время года
15 февраля, 10:47