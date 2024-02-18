За год в Уфе появилось свыше 50 «интеллектуальных» перекрестков

Posted Вчера, 08:02
Published Вчера, 08:02
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
В целом за 2023 год в Уфе установили 51 «умный» светофор, 134 детектора интенсивности транспортного потока, а также одно информационное табло подсистемы метеомониторинга. На эти работы выделено в общей сложности свыше 270 млн рублей.
— В 2022 году 50 модернизированных светофорных объектов установили на основных оживлённых транспортных артериях Уфы: проспекте Октября, улицах Менделеева, Жукова, Российской и Комсомольской. В 2023 году еще 51 интеллектуальный перекресток появился на улицах, обеспечивающих выезд из Уфы. Это улицы Заки Валиди, Карла Маркса, Цюрупы, имени города Галле, Вологодская, Софьи Перовской и другие. Для удобства водителей на трассе Уфа — Аэропорт и на выезде из города перед Затонским мостом установлены два табло переменной информации. В режиме реального времени данные электронные носители информируют участников движения о температуре и состоянии дорожного полотна, коэффициенте сцепления колес с дорогой, а также рекомендуемой скорости, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана Александр Клебанов.
Проект по внедрению интеллектуальных транспортных систем реализуется в три этапа, до конца 2024 года. В этом году планируется установить еще 39 «умных» светофоров. Всего по этому проекту в Уфе модернизируют 140 светофоров из 415 существующих. На его реализацию направят более 1 млрд рублей.
Ожидается, что за счет внедрения интеллектуальных транспортных систем пропускная способность уфимских улиц увеличится на 20% и, самое главное, повысится безопасность на дорогах.
Так, по сравнению с 2022 годом, в прошлом году количество ДТП в Уфе снизилось на 162, число раненых уменьшилось на 193 человека, количество погибших — на 17 человек. По данным Ситуационного центра, средняя скорость движения автомобилей в 2023 году составила 34,5 километра в час. Это на 14% больше, чем в 2022 году.