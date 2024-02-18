В Уфе вновь перекроют улицу в центре города

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Мэрия Уфы объявила об очередном перекрытии улиц. В начале следующей недели недоступным для проезда окажется участок улицы Чернышевской.
Улица Чернышевского перекрывалась вначале текущей недели — 12 и 13 февраля там происходила «формовка» деревьев.
Работы по спилу веток деревьев продолжатся 19 и 20 февраля — в понедельник и вторник с 9:00 до 17:00 проезд на участке с улицы Цюрупы до улицы Надежды Крупской будет закрыт, чтобы ничего не мешало работе коммунальных служб.
В конце недели будет перекрыто движение на севере Уфы.