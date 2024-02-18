В Уфе вновь перекроют улицу в центре города

Работы по спилу веток деревьев продолжатся 19 и 20 февраля — в понедельник и вторник с 9:00 до 17:00 проезд на участке с улицы Цюрупы до улицы Надежды Крупской будет закрыт, чтобы ничего не мешало работе коммунальных служб.