mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Одну из центральных улиц Уфы перекроют на 2 рабочих дня

В Уфе вновь перекроют улицу в центре города

18 февраля 2024, 09:11
Фото: 1MI

Одну из центральных улиц Уфы перекроют на 2 рабочих дня

Вторую неделю подряд автомобилисты не смогут проехать по участку исторической части города.

Мэрия Уфы объявила об очередном перекрытии улиц. В начале следующей недели недоступным для проезда окажется участок улицы Чернышевской.

Улица Чернышевского перекрывалась вначале текущей недели — 12 и 13 февраля там происходила «формовка» деревьев.

Работы по спилу веток деревьев продолжатся 19 и 20 февраля — в понедельник и вторник с 9:00 до 17:00 проезд на участке с улицы Цюрупы до улицы Надежды Крупской будет закрыт, чтобы ничего не мешало работе коммунальных служб.

В конце недели будет перекрыто движение на севере Уфы.

В Уфе временно перекроют движение по улице Комарова
Узнать подробнее
#Общество#Город#Уфа#Дороги#Транспорт#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Массовое ДТП спровоцировало пробки на проспекте в Уфе
16 февраля, 16:13
В Башкирии Анвар Нургалиев высказался о ДТП, в котором погибла его племянница
Вчера, 07:02
БГМУ обзаведется общежитием за 295 млн рублей
16 февраля, 14:32
В Уфе судью, обязавшего выплатить 31 млн Фатхулле Исхакову, лишили полномочий
15 февраля, 11:05
Уфимцы узнали о предвыборной программе кандидата в президенты Даванкова
16 февраля, 06:23
ЖК «Зорге. Премьер»: здоровье и комфорт в любое время года
15 февраля, 10:47