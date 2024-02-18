В городах Башкирии благоустроят 67 общественных пространств

— Установлены следующие сроки реализации проекта в этом году: до 1 апреля на основе конкурсных процедур определятся подрядчики, с ними будут заключены договоры. До 1 мая стартуют работы по благоустройству. Ремонтные и строительные работы должны быть завершены до 30 сентября в селах и до 30 октября — в городах, — прокомментировали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.