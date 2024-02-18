В городах Башкирии благоустроят 67 общественных пространств

Posted Вчера, 11:03
Published Вчера, 11:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Так, в уфимском Парке имени лесоводов отремонтируют спортивные и детские площадки, обновят площадки для пикника, сделают тропинки, установят освещение и видеонаблюдение.
В Салавате продолжится благоустройство аллеи по бульвару Салавата Юлаева на участке между улицами Бочкарева и Островского. Работы включают в себя посадку деревьев и кустарников, установку парковой мебели, составление цветочных композиций и многое другое.
В то же время на общественной территории Стела — Сквер — Торговый центр в Учалах создадут прогулочные зоны, в том числе для маломобильных граждан, установят детскую игровую площадку, а в Мелеузе в центральном парке культуры и отдыха «Слава» обновят северный и южный входы, реконструируют фонтан, создадут дополнительные места отдыха с перголами.
Кроме того, в этом году благоустройство затронет общественные территории в селах Башкирии. В них преобразятся 56 пространств.
— Установлены следующие сроки реализации проекта в этом году: до 1 апреля на основе конкурсных процедур определятся подрядчики, с ними будут заключены договоры. До 1 мая стартуют работы по благоустройству. Ремонтные и строительные работы должны быть завершены до 30 сентября в селах и до 30 октября — в городах, — прокомментировали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.