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Published Вчера, 11:03

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В городах Башкирии благоустроят 67 общественных пространств

В городах Башкирии благоустроят 67 общественных пространств

18 февраля 2024, 11:03
Фото: 1MI
Нацпроект «Жилье и городская среда» поможет реализовать в городах Башкирии 67 проектов благоустройства в текущем году, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства республики.

Так, в уфимском Парке имени лесоводов отремонтируют спортивные и детские площадки, обновят площадки для пикника, сделают тропинки, установят освещение и видеонаблюдение.

В Салавате продолжится благоустройство аллеи по бульвару Салавата Юлаева на участке между улицами Бочкарева и Островского. Работы включают в себя посадку деревьев и кустарников, установку парковой мебели, составление цветочных композиций и многое другое.

В то же время на общественной территории Стела — Сквер — Торговый центр в Учалах создадут прогулочные зоны, в том числе для маломобильных граждан, установят детскую игровую площадку, а в Мелеузе в центральном парке культуры и отдыха «Слава» обновят северный и южный входы, реконструируют фонтан, создадут дополнительные места отдыха с перголами.

Кроме того, в этом году благоустройство затронет общественные территории в селах Башкирии. В них преобразятся 56 пространств.

— Установлены следующие сроки реализации проекта в этом году: до 1 апреля на основе конкурсных процедур определятся подрядчики, с ними будут заключены договоры. До 1 мая стартуют работы по благоустройству. Ремонтные и строительные работы должны быть завершены до 30 сентября в селах и до 30 октября — в городах, — прокомментировали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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