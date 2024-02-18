В Башкирии появится этнопарк с атмосферой Средневековья

Posted Вчера, 15:06
Published Вчера, 15:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, создание площадки также соответствует целям нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Этнопарк создается благодаря финансовой поддержке по грантовой программе «Агротуризм» в размере 4,7 млн рублей. Площадка представляет собой комплекс из семи юрт, в которых воссоздадут средневековую атмосферу кочевого образа жизни башкир. Отдыхающие смогут здесь окунуться в мир дикой природы, поучаствовать в приготовлении кумыса, совершить конный поход по равнинам и горам. Первые три юрты смонтировали в конце прошлого года, а в текущем сезоне туристический комплекс начнет полноценную работу.
Цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — поддержать бизнес на всех этапах его развития — от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. А национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» помогает сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными.