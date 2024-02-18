В Башкирии появится этнопарк с атмосферой Средневековья

Этнопарк создается благодаря финансовой поддержке по грантовой программе «Агротуризм» в размере 4,7 млн рублей. Площадка представляет собой комплекс из семи юрт, в которых воссоздадут средневековую атмосферу кочевого образа жизни башкир. Отдыхающие смогут здесь окунуться в мир дикой природы, поучаствовать в приготовлении кумыса, совершить конный поход по равнинам и горам. Первые три юрты смонтировали в конце прошлого года, а в текущем сезоне туристический комплекс начнет полноценную работу.