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Posted Вчера, 15:06

Published Вчера, 15:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

В Башкирии появится этнопарк с атмосферой Средневековья

18 февраля 2024, 15:06
Туристическая площадка «Башкирское кочевье», где воссоздадут средневековую атмосферу кочевого образа жизни, начнет работать в этом году в Баймакском районе Башкирии благодаря господдержке по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, создание площадки также соответствует целям нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Этнопарк создается благодаря финансовой поддержке по грантовой программе «Агротуризм» в размере 4,7 млн рублей. Площадка представляет собой комплекс из семи юрт, в которых воссоздадут средневековую атмосферу кочевого образа жизни башкир. Отдыхающие смогут здесь окунуться в мир дикой природы, поучаствовать в приготовлении кумыса, совершить конный поход по равнинам и горам. Первые три юрты смонтировали в конце прошлого года, а в текущем сезоне туристический комплекс начнет полноценную работу.

Цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — поддержать бизнес на всех этапах его развития — от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. А национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» помогает сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Башкортостан
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