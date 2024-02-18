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Под Благовещенском появится производство электрических щитков

В Башкирии под электрозавод отдали 15 тысяч кв метров земли

18 февраля 2024, 06:50
Фото: 1MI

Под Благовещенском появится производство электрических щитков

Завод разместят два компаньона, имеющие совместный бизнес по ремонту кабельно-проводниковой продукцию.

Общество с ограниченной ответственностью «АВ-НЭСТ» получило без торгов земли под городом Благовещенск. Указ о выделении 15 тыс кв метров подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что на земельном участке появится завод электротехнических изделий. Ранее СМИ сообщали о включении ООО «АВ-НЭСТ» в список резидентов территории опережающего развития «Благовещенск». Планируется, что инвестор вложит в открытие производства 36 млн рублей. На заводе появится работа для 10 человек, производство должно запуститься в 2025 году.

— Предприятие в рамках инвестиционного проекта будет производить электрические щитки (шкафы зажимов выключателя). — Рустам Муратов, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан.

ООО «АВ-НЭСТ» появилось 16 мая 2023 года. Его учредителям являются Алексей Горлов (51% в уставном капитале) и Вячеслав Глухов (49%). Фирма зарегистрирована в Благовещенске. Они же являются соучредителями «АВ-НЭСТгрупп», которое занимается ремонтом электрооборудования и зарегистрировано в Уфе в 2013 году. По данным сайта, профиль предприятия — кабельно-проводниковая продукция и электромонтажные работы. В 2022 году предприятие получило выручку в 11 млн рублей и прибыль в 26 тыс рублей.

В январе Радий Хабиров отдал без торгов земли в Иглинском районе.

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#Общество#Экономика#Уфа#Благовещенск#Новости Башкирии#Хабиров#Идэль Гумеров
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