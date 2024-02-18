В Башкирии под электрозавод отдали 15 тысяч кв метров земли

ООО «АВ-НЭСТ» появилось 16 мая 2023 года. Его учредителям являются Алексей Горлов (51% в уставном капитале) и Вячеслав Глухов (49%). Фирма зарегистрирована в Благовещенске. Они же являются соучредителями «АВ-НЭСТгрупп», которое занимается ремонтом электрооборудования и зарегистрировано в Уфе в 2013 году. По данным сайта, профиль предприятия — кабельно-проводниковая продукция и электромонтажные работы. В 2022 году предприятие получило выручку в 11 млн рублей и прибыль в 26 тыс рублей.