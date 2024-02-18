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Боец СВО пожаловался Радию Хабирову на то, что его не впустили в ресторан

В Башкирии бойца СВО не впустили в ресторан из-за военной формы

18 февраля 2024, 04:26

Боец СВО пожаловался Радию Хабирову на то, что его не впустили в ресторан

Военнослужащие вернулись в отпуск в Уфу, пожелали поесть в ресторане с бильярдом, но оказались разочарованы приёмом. В заведении говорят, что имела место конфликтная ситуация.

В Уфе произошёл скандал с участием заведения общественного питания и участника СВО. Пользователь соцсети «ВКонтакте» с ником Моряк пожаловался на стене Радия Хабирова из-за того, что его не впустили в ресторан из-за внешнего вида.

17 февраля мужчина написал комментарий под записью главы региона о том, что его с товарищами не впустили в ресторан «Барон».

— Скажите, с какого времени в заведение города Уфы не впускают в форме вооруженных сил? Мы отстаивали интересы нашей страны, пришли в отпуск, и нам в бильярдном клубе «Барон» говорят: «А вы не можете у нас сидеть потому что вы по форме пришли». За это отношение мы воюем? За это отношение в нашем доме гибнут ребята? <…>. Спасибо за хороший прием дома!

На комментарий отреагировала сотрудница ЦУР Башкортостана, написавшая, что «Барон» — частная компания, которая вправе устанавливать собственные правила, а все вопросы лучше адресовать администрации заведения.

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Однако мужчина оказался недоволен ответом. Он сказал, что обращаться в администрацию смысла нет и рассказал подробнее об эпизоде. Выяснилось, что у ребят не было возможности переодеться в гражданскую одежду по прибытию из зоны боевых действий. В «Барон» они пришли, потому что хотели поесть — не пьяные и не среди ночи.

— Вы считаете это нормальным отношением? Просто уже даже покушать негде получается? Зато на каждом углу все кричат о патриотизме и о том, как важно иметь надежный тыл!

В ЦУР Башкортостана ответили, что лишь сожалеют о произошедшем, но не могут ничем помочь.

Мы связались с руководством ресторана «Барон». Оно ответило, что инцидент имел место в прошлом месяце, в то время как в личной беседе с корреспондентом Mkset.ru пользователь «Моряк» написал, что случай произошёл несколько дней назад. По правилам заведения, дресс-код не позволял впускать гостей в такой форме. Но теперь таких ограничений якобы нет — главным критерием того, сможет ли человек воспользоваться услугами заведения, стало поведение гостя («бесконфликтность» и «адекватность»). В описываемом случае якобы имела место конфликтная ситуация. В то же время на главной странице сайта написано, что ограничения действуют на спортивную форму, о военной речи не идёт:

— На территории ресторана-бильярдного клуба «Барон» действует дресс-код в связи с правилами спортивной дисциплины. В спортивной одежде вход запрещен.

Также там ответили, что органы власти не обращались в «Барон» в связи со скандальным случаем.

#Общество#Город#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Идэль Гумеров
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