В Башкирии бойца СВО не впустили в ресторан из-за военной формы

Мы связались с руководством ресторана «Барон». Оно ответило, что инцидент имел место в прошлом месяце, в то время как в личной беседе с корреспондентом Mkset.ru пользователь «Моряк» написал, что случай произошёл несколько дней назад. По правилам заведения, дресс-код не позволял впускать гостей в такой форме. Но теперь таких ограничений якобы нет — главным критерием того, сможет ли человек воспользоваться услугами заведения, стало поведение гостя («бесконфликтность» и «адекватность»). В описываемом случае якобы имела место конфликтная ситуация. В то же время на главной странице сайта написано, что ограничения действуют на спортивную форму, о военной речи не идёт: