В Башкирии бойца СВО не впустили в ресторан из-за военной формы

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
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Updated Сегодня, 04:45
В Уфе произошёл скандал с участием заведения общественного питания и участника СВО. Пользователь соцсети «ВКонтакте» с ником Моряк пожаловался на стене Радия Хабирова из-за того, что его не впустили в ресторан из-за внешнего вида.
17 февраля мужчина написал комментарий под записью главы региона о том, что его с товарищами не впустили в ресторан «Барон».
— Скажите, с какого времени в заведение города Уфы не впускают в форме вооруженных сил? Мы отстаивали интересы нашей страны, пришли в отпуск, и нам в бильярдном клубе «Барон» говорят: «А вы не можете у нас сидеть потому что вы по форме пришли». За это отношение мы воюем? За это отношение в нашем доме гибнут ребята? <…>. Спасибо за хороший прием дома!
На комментарий отреагировала сотрудница ЦУР Башкортостана, написавшая, что «Барон» — частная компания, которая вправе устанавливать собственные правила, а все вопросы лучше адресовать администрации заведения.
Однако мужчина оказался недоволен ответом. Он сказал, что обращаться в администрацию смысла нет и рассказал подробнее об эпизоде. Выяснилось, что у ребят не было возможности переодеться в гражданскую одежду по прибытию из зоны боевых действий. В «Барон» они пришли, потому что хотели поесть — не пьяные и не среди ночи.
— Вы считаете это нормальным отношением? Просто уже даже покушать негде получается? Зато на каждом углу все кричат о патриотизме и о том, как важно иметь надежный тыл!
В ЦУР Башкортостана ответили, что лишь сожалеют о произошедшем, но не могут ничем помочь.
Мы связались с руководством ресторана «Барон». Оно ответило, что инцидент имел место в прошлом месяце, в то время как в личной беседе с корреспондентом Mkset.ru пользователь «Моряк» написал, что случай произошёл несколько дней назад. По правилам заведения, дресс-код не позволял впускать гостей в такой форме. Но теперь таких ограничений якобы нет — главным критерием того, сможет ли человек воспользоваться услугами заведения, стало поведение гостя («бесконфликтность» и «адекватность»). В описываемом случае якобы имела место конфликтная ситуация. В то же время на главной странице сайта написано, что ограничения действуют на спортивную форму, о военной речи не идёт:
— На территории ресторана-бильярдного клуба «Барон» действует дресс-код в связи с правилами спортивной дисциплины. В спортивной одежде вход запрещен.
Также там ответили, что органы власти не обращались в «Барон» в связи со скандальным случаем.