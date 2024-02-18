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Уроженец Башкирии, живший в Ямало-Ненецком автономном округе, погиб на СВО

Стрелка-помощника, погибшего на СВО, похоронят в Башкирии

18 февраля 2024, 08:49

Уроженец Башкирии, живший в Ямало-Ненецком автономном округе, погиб на СВО

Мужчина трудился на производстве, но отправился на фронт, где служил в мотострелковом отделении.

Администрация города Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила о смерти на СВО уроженца Башкирии Артура Мустахитдинова.

Артур Мустахитдинов родился в селе Тубинский Баймакского района. Переехав на Север, работал там в производственной сфере. На фронте служил стрелком-помощником мотострелкового отделения взвода.

Похоронят бойца в родном селе.

Сегодня в Благоварском районе похоронили младшего сержанта, который служил в разведывательном взводе.

Разведчик-радиотелефонист из Башкирии погиб на СВО
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#Общество#Новости Башкирии#СВО#Идэль Гумеров#Баймакский район
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