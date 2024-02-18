Стрелка-помощника, погибшего на СВО, похоронят в Башкирии

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:50
Администрация города Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила о смерти на СВО уроженца Башкирии Артура Мустахитдинова.
Артур Мустахитдинов родился в селе Тубинский Баймакского района. Переехав на Север, работал там в производственной сфере. На фронте служил стрелком-помощником мотострелкового отделения взвода.
Похоронят бойца в родном селе.
Сегодня в Благоварском районе похоронили младшего сержанта, который служил в разведывательном взводе.