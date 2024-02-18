Скандал из-за бильярда, гибель бойцов СВО и рабочего «Башкирской мясной компании»

В Благовещенске появится завод по производству электрооборудования. Компания, принадлежащая Алексею Горлову и Вячеславу Глухову, получила от республики 15 тыс кв метров. В телефонном разговоре с корреспондентом Mkset.ru Алексей Горлов сказал, что совместная фирма «АВ-НЭСТ» исполнит все обязательства для включения в список резидентов зоны опережающего экономического развития (включая инвестиции в 36 млн рублей) и построит завод вовремя, однако заявил, что вся информация об объёмах выпуска и потенциальных заказчиках является коммерческой тайной. Рабочие места получат 10 человек.