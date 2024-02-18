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Published Сегодня, 16:30

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Updated Сегодня, 16:41

Скандал из-за бильярда, гибель бойцов СВО и рабочего «Башкирской мясной компании»

Скандал из-за бильярда, гибель бойцов СВО и рабочего «Башкирской мясной компании»

18 февраля 2024, 16:30
Фото: Изображение Midjourney
Главные события 18 февраля в Уфе и республике — в дайджесте Mkset.ru.

Электрик «Башкирской мясной компании» не дожил нескольких лет до пенсии в Благоварском районе. 58-летний рабочий, по словам знавших его людей, вышел с больничного и приступил к трудовым обязанностям, но сердце мужчины не выдержало. Группа компаний «Таврос» отказалась комментировать инцидент.

Боец СВО вернулся в отпуск и собрался с боевыми товарищами поесть, но его не впустили в ресторан «Барон». Разразился скандал. Администрация заведения аргументирует позицию дресс-кодом, который якобы не позволяет впускать людей в военной форме. Мужчина считает, что подобное поведение нивелирует слова о «патриотизме» и «надёжном тыле». Руководство Башкирии в лице ЦУР пожимает плечами.

В Башкирии бойца СВО не впустили в ресторан из-за военной формы
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В Благовещенске появится завод по производству электрооборудования. Компания, принадлежащая Алексею Горлову и Вячеславу Глухову, получила от республики 15 тыс кв метров. В телефонном разговоре с корреспондентом Mkset.ru Алексей Горлов сказал, что совместная фирма «АВ-НЭСТ» исполнит все обязательства для включения в список резидентов зоны опережающего экономического развития (включая инвестиции в 36 млн рублей) и построит завод вовремя, однако заявил, что вся информация об объёмах выпуска и потенциальных заказчиках является коммерческой тайной. Рабочие места получат 10 человек.

Несколько выходцев из Башкирии погибли на СВО. В их числе — уроженцы Баймакского, Благоварского, Кугарчинского районов и житель Хайбуллинского района.

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Рейс из Уфы в Хургаду опоздал на 23 часа 52 минуты из-за технической неисправности с самолётом авиакомпании «Россия». Пассажиров пришлось разместить в санатории «Зелёная роща». Вместо того, чтобы отправиться в Египет в субботу, люди смогли отправиться в путешествие лишь сегодняшним вечером.

#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии#СВО#Идэль Гумеров
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