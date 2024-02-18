Разведчик-радиотелефонист из Башкирии погиб на СВО

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В Благоварском районе простились с младшим сержантом Айнуром Кильмаматовым. Об этом сообщили глава администрации Марат Юсупов.
Айнур Кильмаматов летом 2023 года подписал контракт с вооружёнными силами России. На фронте он служил разведчиком-радиотелефонистом разведывательного взвода стрелкового батальона.
16 февраля он погиб в зоне проведения СВО. По сообщению районной газеты «Благоварские вести», Айнуру было 30 лет, семьёй обзавестись он не успел.
Похороны военнослужащего прошли сегодня на его малой родине — в деревне Нижние Каргалы.