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На СВО погиб младший сержант из Башкирии

Разведчик-радиотелефонист из Башкирии погиб на СВО

18 февраля 2024, 08:08

На СВО погиб младший сержант из Башкирии

Мужчина подписал контракт с министерством обороны летом прошлого года.

В Благоварском районе простились с младшим сержантом Айнуром Кильмаматовым. Об этом сообщили глава администрации Марат Юсупов.

Айнур Кильмаматов летом 2023 года подписал контракт с вооружёнными силами России. На фронте он служил разведчиком-радиотелефонистом разведывательного взвода стрелкового батальона.

16 февраля он погиб в зоне проведения СВО. По сообщению районной газеты «Благоварские вести», Айнуру было 30 лет, семьёй обзавестись он не успел.

Похороны военнослужащего прошли сегодня на его малой родине — в деревне Нижние Каргалы.

#Общество#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Благоварский район
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