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Президент ТПП РБ принял участие в техзапуске производства в компании «Россильбер»

Президент ТПП РБ принял участие в техзапуске производства в компании «Россильбер»

18 февраля 2024, 09:04
Фото: ТПП РБ
Старт новому производству дали Глава Башкортостана Радий Хабиров и заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных. Новые линии станут частью завода, который создают на площадке индустриального парка «Уфимский».

Инвестпроект связан с изготовлением красок для труб, применяемых в нефтегазовой отрасли, а также смазок для металлургической промышленности. На производстве появится порядка 200 новых рабочих мест.

Полное открытие завода в индустриальном парке «Уфимский» планируют летом 2024 года. Здесь будут ежегодно выпускать до 1 500 тонн красок и 1 200 тонн смазочных материалов.

Основная площадка компании находится в Белорецке, где уже налажено производство по импортозамещающим позициям. В числе заказчиков — крупные российские компании. В планах экспортные поставки в Казахстан.

Радий Хабиров отметил положительный опыт компании «Россильбер», которая после ухода западных компаний обеспечила отечественных производителей необходимыми красками.

Замминистра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных отметил важную роль производства в создании импортоопережающих продуктов.

#Экономика#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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