Президент ТПП РБ принял участие в техзапуске производства в компании «Россильбер»

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Инвестпроект связан с изготовлением красок для труб, применяемых в нефтегазовой отрасли, а также смазок для металлургической промышленности. На производстве появится порядка 200 новых рабочих мест.
Полное открытие завода в индустриальном парке «Уфимский» планируют летом 2024 года. Здесь будут ежегодно выпускать до 1 500 тонн красок и 1 200 тонн смазочных материалов.
Основная площадка компании находится в Белорецке, где уже налажено производство по импортозамещающим позициям. В числе заказчиков — крупные российские компании. В планах экспортные поставки в Казахстан.
Радий Хабиров отметил положительный опыт компании «Россильбер», которая после ухода западных компаний обеспечила отечественных производителей необходимыми красками.
Замминистра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных отметил важную роль производства в создании импортоопережающих продуктов.